Фестиваль костюма Русского Севера собрал в Архангельске более 150 дизайнеров

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Пятый межрегиональный фестиваль "Костюм Русского Севера" собрал в Архангельске более 150 участников. Как рассказала ТАСС в воскресенье представитель организаторов, художественный руководитель областного Дома народного творчества Людмила Макарова, дизайнеры представляют традиционные северные наряды и костюмы из авторских коллекций.

"У нас 157 участников - дизайнеры, модельеры, творческие коллективы, часть гостей приехали в Архангельск впервые. В воскресенье начались конкурсные показы. Все коллекции новые, большинство - премьерные, дизайнеры представляют как традиционные костюмы Русского Севера, так и авторские наряды по мотивам традиционных костюмов. Это пятый фестиваль, несмотря на пандемию, он межрегиональный", - сказала Макарова.

В конкурсе принимают участие творческие студии, дизайнеры и художники-модельеры из пяти регионов: Архангельской, Ленинградской, Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Коми. Фестиваль проходит при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова и Министерства культуры Архангельской области.

Целью проекта является одновременно как сохранение традиционного северного костюма и старинных технологий, так и воссоздание национальных образов на новом уровне. "Впервые в этом году наш фестиваль включен в масштабный межрегиональный проект "Гармоничная Россия". Он завершает цикл мероприятий этого проекта как фестиваль национальной культуры", - отметила собеседница агентства.

Дизайнеры и коллективы представляют свои коллекции в четырех номинациях: традиционный костюм, сценический костюм, современный авторский костюм и аксессуары костюма. Жюри возглавляет заведующая сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения Марина Блюмин, также в комиссии заведующая отделом Российского этнографического музея, профессор Наталья Калашникова, доцент кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Ольга Калашникова, старший научный сотрудник Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Людмила Кислуха и художник-модельер Николай Терюхин.

Жюри предстоит оценить уровень владения традиционными техниками рукоделия: ткачеством, вышивкой, использованием орнаментов, а также индивидуальность, соответствие коллекции современным тенденциям моды и в целом эстетическую подачу работ на подиуме. "К сожалению, из-за антикоронавирусных ограничений конкурсные показы будут проходить без зрителей, в зале будут находиться только сами участники и члены жюри, - пояснила Макарова. - Но у нас организована онлайн-трансляция".

Сохранить традиционный костюм

Самая сложная номинация - это традиционный костюм. Здесь надо строго следовать канонам, чтобы наряд соответствовал именно той территории, которая заявлена. "Все меньше становится коллекций в номинации "традиционный костюм", потому что жюри очень критично и трепетно к этому относится, - пояснила собеседница агентства. - Создать подлинный костюм с настоящей вышивкой - это очень сложно, но можно".

Две коллекции в этой номинации представит коллектив "Новиця" из Малых Корел (Архангельская область) и традиционный костюм Архангельской губернии в коллекции под названием "Ситцевое разноцветье или Гудбай, Америка" покажет фольклорно-этнографический клуб "Василиса" из Пушкина. "Чтобы представить реплику старинного костюма, нужно поработать в музеях, с научной литературой, чтобы правильно показать тот или иной комплекс одежды. В этой номинации важна историческая достоверность", - отметил Терюхин.

Самая популярная номинация - "современный авторский костюм", здесь представлена 21 коллекция. Как пояснил модельер, все работы в любом случае должны быть на тему народного костюма. "Можно взять элемент одежды, допустим, сарафан. Сарафан может быть прямой, косоклинный, на кокетке, в сборку, может быть короче и длиннее, - сказал он. - Можно приделать рукава и будет пальто на мотив сарафана. Может быть крой, может быть обработка, например, швов. Какие-то детали, которые характерны для той или иной территории. Но все основано на изучении традиционного костюма".

15 коллективов и мастеров представят работа в номинации "сценический костюм". "Мы не знаем, что будет показано, это будет сюрприз и для жюри, - сказала Макарова. - Названия есть такие: "Морожены сказы. New look", "Сударушка", "Белые ночи", "Котласская барабушка", "Успенская ярмарка" и другие". В номинации "аксессуары" покажут пояса, головные уборы, душегрейки, вязаные шали, сумки и шейные украшения.

Кроме того, в рамках фестиваля проходит конференция "Традиционный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре". Она посвящена элементам одежды в клетку и полоску от XIX века и ранее до наших дней. Также на фестивале проходят творческие мастерские по текстильным аксессуарам и традиционной каргопольской вышивке. Фестиваль завершится гала-концертом 22 ноября.