Пятигорский ансамбль получил Гран-при конкурса казачьей культуры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пятигорский народно-сценический казачий ансамбль "Хуторок" получил Гран-при в I Межрегиональном конкурсе казачьей культуры им. атамана М. И. Платова, который прошел в Москве. Всего в конкурсе приняли участие представители 12 войсковых казачьих обществ России, сообщает пресс-служба Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского (Первый казачий вуз), участвовавшего в организации конкурса.

"Гран-при достался народно-сценическому казачьему ансамблю "Хуторок" из Пятигорска (Терское войсковое казачье общество). Коллектив исполнил песню "Расцветали яблони и груши" в лирической обработке жителей Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей конкурса является развитие и популяризация традиционной песенной культуры среди казачьей молодежи. В мероприятии приняли участие представители 12 войсковых казачьих обществ России.

В рамках конкурса участники также посетили мастер-класс для творческих коллективов и экскурсию по Музею казачества. После чего состоялся концерт на сцене Центрального дома российской армии.

I Межрегиональный конкурс казачьей культуры им. атамана М .И. Платова состоял из двух этапов: очного и заочного. Заочный этап прошел с 1 июля по 31 августа. По его итогам звания лауреатов получили 44 сольных исполнителя и коллектива, а 29 конкурсантов стали дипломантами. В очном этапе, который состоялся 19-21 ноября, приняли участие 12 коллективов и три сольных исполнителя.