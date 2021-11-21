Фильм "Купе № 6" вошел в конкурсную программу самого северного кинофестиваля в России

МУРМАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Лента "Купе № 6" (Hytti № 6), выбранная в качестве кандидата от Финляндии на премию "Оскар", станет участником международного кинофестиваля "Северный характер", который ежегодно проводится в Мурманске. Это первое появление картины, поставленной финским режиссером Юхо Куосманеном, в конкурсной программе российских фестивалей, сообщила ТАСС президент фестиваля "Северный характер" Светлана Солдатова.

Фильм "Купе № 6" рассказывает о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей - финской студентки и российского шахтера - из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг.

"Купе номер 6" еще не участвовал ни в одной конкурсной программе в России. Так что "Северный характер" будет первым для этого фильма российским фестивалем. И это не случайно, ведь часть эпизодов фильма снималась в Мурманской области с местной массовкой", - сказала Солдатова.

Президент кинофестиваля добавила, что "Купе № 6" станет также фильмом-открытием фестиваля, который начинает свою работу уже 22 ноября. "В понедельник в Мурманске начинаются конкурсные показы и встречи, которые будут длиться всю неделю - с 22 по 28 ноября. Официальная церемония открытия состоится 25 ноября и свяжет три страны", - отметила она.

О фестивале

В 2021 году фестиваль "Северный характер" одновременно откроется сразу в трех странах 25 ноября. В течение трех дней помимо российского Мурманска фильмы "Северного характера" можно будет увидеть за рубежом - в шведском Лулео и норвежском Тромсе. Свои работы на конкурс представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. В 2021 году в программе фестиваля в общей сложности - рекордные 89 картин.

"Кинопоказы в Мурманске пройдут на нескольких площадках, в том числе в библиотеках и музеях. Впервые в рамках фестиваля в Мурманске откроются сразу два уличных кинотеатра. Все коронавирусные ограничения будут строго соблюдены", - заключила Солдатова.

Фестиваль "Северный характер" проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Фестиваль вошел в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Оператором выступил Фонд Росконгресс.