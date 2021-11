Умер актер озвучивания студии Disney Уилл Райан

ТАСС, 21 ноября. Американский актер дубляжа студии Disney Уилл Райан умер на 73 году жизни. Об этом журналу The Hollywood Reporter в субботу сообщил представитель актера.

По его информации, актер умер 19 ноября, причиной смерти стал рак.

Актер начал свою карьеру, озвучивая короткие анимационные проекты, среди которых "Винни Пух и День рождения Иа" (Winnie the Pooh and a Day for Eeyore, 1983) и номинированный на премию "Оскар" анимационный фильм "Рождественская история Микки" (Mickey’s Christmas Carol, 1983). Он также озвучил персонажа Петри в мультфильме "Земля до начала перемен" (The Land Before Time, 1988), а также персонажей в мультсериалах "Утиные истории" (DuckTales, 1987-1990), "Гриффины" (Family Guy, 1999 - настоящее время) и других.