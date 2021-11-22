Международный фестиваль "Звуковые пути" объявил о прощальном сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль новой музыки "Звуковые пути" в 32-й раз открывается в понедельник в Петербурге с подзаголовком в названии: "Прощальный". В Малом зале филармонии пройдет концерт "Баян +" с музыкой для сольного инструмента и камерных ансамблей с участием баяна.

В программе прозвучат произведения классиков музыкального авангарда - Лучано Берио и Софьи Губайдулиной, Торбьена Лундквиста и Уроша Ройко, премьеры Игоря Друха и совсем молодых композиторов, только начинающих свой путь.

Как пояснил журналистам основатель и художественный руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России Александр Радвилович, "в этом году впервые за последние 20 лет фестиваль не получил городского финансирования и проводится при скромной поддержке Музыкального фонда Петербурга и самих композиторов". По этой причине организаторам пришлось отказаться от реализации многих идей и в создавшихся условиях объявить 32-й фестиваль прощальным.

Тем не менее до 30 ноября любителей новой музыки ждет целая серия концертов в Филармонии и Доме композиторов. В афише значатся выступления молодого Just Ensemble, дуэта "Виолончелиссимо", авторский вечер музыки Джорджа Крама. В фестивальную программу вошел концерт-презентация сборника фортепианных посвящений Сергею Слонимскому, вышедшего в издательстве "Планета музыки". В одном из концертов прозвучат знаковые произведения европейского и русского авангарда - "Лунный Пьеро" Арнольда Шенберга и "Сюита зеркал" Андрея Волконского.

На закрытии фестиваля, 30 ноября, в Малом зале филармонии состоится премьера камерной оперы Александра Радвиловича "Такая жизнь". Основой либретто послужили стихи и проза Даниила Хармса, а также материалы допросов поэта. Как говорит сам автор, "в этих текстах отразилась судьба Хармса, парадоксальность его мышления и юмор, его любовь, арест и трагическая смерть". Нашлось в опере место и детским сказкам, и абсурду, и эротике, и жестоким реалиям сталинской эпохи. Концертное исполнение оперы имеет условную сценографию и сопровождается фрагментами радиотрансляций 1930-х годов и инсталляциями видеохудожника Юрия Элика. Исполнят оперу ансамбль солистов Академического симфонического оркестра Филармонии под руководством Федора Леднева и семь вокалистов.

"Звуковые пути" - старейший в России форум академического современного музыкального искусства. Он основан в 1989 году и с тех пор представляет широкую панораму творчества новейших российских и зарубежных композиторов, включая и новые опусы, написанные специально для этого фестиваля.