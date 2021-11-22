Общество "Знание" проведет в Петербурге серию лекций об искусстве, культуре и империи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Российской общество "Знание" с 22 по 24 ноября организует в Петербурге просветительский марафон, посвященный современным искусству и культуре, а также наследию Российской империи в демократической России. В рамках марафона пройдет серия лекций и дискуссий с участием кинорежиссеров, глав музеев и арт-площадок, журналистов и представителей Минкультуры России, все мероприятия будут транслироваться онлайн, сообщает пресс-служба общества.

"С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге пройдет просветительский марафон в сфере культуры "Искусство ПоЗнания". <…> Обсудить важные темы современной культурной и исторической повестки соберутся руководители самых известных театров и музеев, телеведущие, режиссеры, ученые, музыканты и писатели, архитекторы, художники и предприниматели, а также государственные и общественные деятели", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Каждый день марафона посвятят конкретному спектру проблем, связанных с современной культурой. Дискуссии об урбанистике и формировании городской среды, способствующей развитию искусства и творчества, состоятся 22 ноября. Участники мероприятия поделятся своим видением городов как места проживания людей и как арт-пространства под открытым небом.

Во второй день марафона речь пойдет о границах искусства и его провокативных образцах, которые в момент создания могут вызывать резкое непринятие общества, однако со временем становиться неотъемлемой частью культуры. Завершится марафон 23 ноября обсуждением современного положения профессионального образования в сфере искусства и путей его трансформации в эпоху повсеместной доступности знаний и навыков в режиме онлайн.

300-летие Российской империи

Отдельным треком марафона станет серия дискуссий, посвященных 300-летию образования Российской империи и имперскому наследию в демократической России. За три дня приглашенные гости обсудят фигуру Петра Великого и состояние допетровского царства, развитие отечественной культуры и общественно-политической жизни в годы правления разных императоров, а также рассмотрят позитивное наследие и "родовые травмы", которые достались от империи современной федерации.

Отдельное внимание эксперты уделят отношениям Российской империи с другими державами Европы, успехам в выстраивании союзнических отношений с одними странами и неудачам, выливавшимся в войны с другими.

Спикеры марафона "Знания"

Участниками дискуссий 22-24 ноября станут гендиректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, дизайнер Артемий Лебедев, режиссеры Тимур Бекмамбетов и Алексей Герман-младший, петербургский историк Лев Лурье, директор "Манежа" Павел Пригара, стратегический директор "Севкабель Порт" Алексей Онацко, гендиректор музея современной истории России Ирина Великанова и многие другие деятели культуры.

Со стороны государственных органов спикерами выступят заместитель министра культуры России Алла Манилова, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний". В 2016 году общество преобразовали в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". В апреле 2021 года начался перезапуск "Знания" на современной цифровой платформе.