Мединский объявил о начале конкурса художественных работ к 350-летию Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский объявил о старте всероссийского конкурса художественных работ, посвященных 350-летию Петра Великого. Его итоги планируется подвести к началу лета следующего года.

"Пользуясь случаем, я хотел бы объявить о большой акции, которая у нас пройдет. <…> Будем считать, что она начнется сегодня. Это всероссийский конкурс лучших художественных работ, посвященных 350-летию Петра Первого. Участвовать в конкурсе будут молодые люди до 28 лет по семи номинациям", - сказал Мединский, выступая с приветствием перед участниками просветительского марафона в сфере культуры "Искусство ПоЗнания".

Среди номинаций - литература, скульптура, реставрация объектов петровского наследия и другие, отметил Мединский. "Могут быть видео, хоть видеофильм, снятый на [смартфон]", - добавил он. Как уточнили ТАСС в пресс-службе РВИО, работы будут также приниматься в категориях "живопись", "cтрит-арт", "декоративно-прикладное искусство" и "новые формы".

"Победители будут выставляться на выставках, их работы будут премироваться, выкупаться. По большому счету, в нашей стране подобного рода масштабных конкурсов не проходило достаточно давно", - сказал глава РВИО. Организаторами конкурса выступят Российское общество "Знание", Российское военно-историческое общество, Росмолодежь и фонд "Россия - Моя история".

Заявку необходимо заполнить через специальную форму на сайте конкурсрвио.рф, выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от 5 до 10 качественных фотографий (видео) самостоятельно созданных творческих работ. Один автор может участвовать в конкурсе только по одному из видов искусства.

Размеры денежных вознаграждений победителей конкурса в каждой номинации составят: за I место - 400 тыс. рублей, за II место - 200 тыс. рублей, за III место - 100 тыс. рублей. Для отбора победителей формируется экспертный совет, в который включаются видные деятели культуры, искусства и исторической науки, общественные деятели, политики и другие эксперты.