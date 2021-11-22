Более 50 композиций победили в проекте "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках"

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Итоги проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках" подвели в Москве. Порядка 53 композиций стали лучшими, теперь они будут звучать в парках столицы всю зиму, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Моспродюсера.

"Московские парки обновят музыкальный репертуар: зимой в них зазвучат треки победителей 12 сезона проекта "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках". Конкурс для музыкантов проводит Московский продюсерский центр, подведомственный департаменту культуры. Из конкурсных заявок эксперты выбрали 53 трека, среди которых: группа Zventa Sventana, Андрей Гризли и Леонид Агутин, Untone Chernov, группа SHOO и другие", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора Моспродюсера Андрея Петрова, в этот раз организаторы получили от музыкантов 1 980 заявок и почти 5 тыс. треков со всего мира. "Это в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Заявки пришли из 206 городов России. Также нам прислали работы из Германии, Украины, Латвии, Израиля, Марокко, Беларуси, Канады и Сербии. Известные имена в списке участников, а также внушительные цифры позволяют нам говорить, что проект имеет большой вес для музыкального комьюнити", - сказал Петров.

Он добавил, что скоро плейлист от Моспродюсера можно будет услышать в других городах России. Уже в этом сезоне к Москве присоединится парк "Гидростроитель" города Волжский.

Принять участие в проекте мог любой желающий. Заявки принимались с 6 по 25 октября. На финальном прослушивании треки для парков выбрали эксперты музыкальной индустрии, журналисты и продюсеры. Полный список победителей можно увидеть на сайте Моспродюсера.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства, обучением в сфере шоу-бизнеса и социокультурными проектами.