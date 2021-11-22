В день 350-летия Петра I в Петербурге откроют реконструированную выставку 1872 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Выставка о Петре Великом на Марсовом поле в Санкт-Петербурге повторит экспозицию 1872 года к юбилею первого российского императора. Она откроется в день 350-летия со дня его рождения - 9 июня. Об этом сообщила в понедельник генеральный директор государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая во время просветительского марафона в сфере культуры "Искусство ПоЗнания".

"Готовится выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле, мы сейчас занимаемся этим вплотную. Это 30 картин, которые написали художники в 1872 году [к 200-летию со Дня рождения Петра I] и выставили на Марсовом поле в удивительных деревянных домиках. В нашем распоряжении есть 14 картин, которые сохранились в Русском музее. Мы взяли 14 этих полотен и сделали в мультимедийном варианте, а 16 полотен пишут современные художники, они будут в оригинале в специальных киотах выставлены на Марсовом поле. Мы надеемся, что она откроется в День рождения Петра Великого", - сказала Кальницкая.

Она отметила, что перед проектом ставится "мультикультурная задача: показать историю, современность и заглянуть в будущее". Кальницкая уточнила, что проект готовит ГМЗ "Петергоф" совместно с Русским музеем при участии ПАО "Газпром".

Для экспозиции на Марсовом поле планируется поставить павильоны в соответствии с историческим образцом и представить там изображения всех 30 картин о деятельности Петра, написанных к первой выставке. По словам Кальницкой, существует четкое описание утраченных картин, по которому они воссоздаются студентами Академии художеств. Ранее Кальницкая сообщила, что проект уже обсуждался в администрации Петербурга и получил одобрение.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт- Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.