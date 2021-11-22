Объявлены лауреаты Международного большого детского фестиваля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Жюри IV Международного большого детского фестиваля определило победителей. Лауреаты были объявлены в понедельник на торжественной церемонии в Московском Губернском театре, передает корреспондент ТАСС.

"Детское жюри - это ноу-хау нашего фестиваля, оценивает лучших из лучших. Поэтому, господа взрослые, директора, художники, не обижайтесь на нас. Мы здесь ни при чем. Все то, что вы сегодня увидите на этой сцене, тех самых победителей, все это определили сами дети. Если вас не оценили, я думаю, что стоит задуматься", - заявил, открывая церемонию, худрук фестиваля и Губернского театра Сергей Безруков.

Первым был назван победитель в номинации "Легенда театра для детей и юношества", им стал заслуженный художник РФ, художественный руководитель Московского детского театра теней Виктор Платонов. Получая награду, он с улыбкой признался, что меньше всего считает себя легендой.

Лучшим драматическим спектаклем в младшей возрастной категории объявлен "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" режиссера Ивана Пачина Няганского театра юного зрителя. А лучшим драматическим спектаклем в старшей возрастной категории признана постановка "Манюня" РАМТа режиссера Рузанны Мовсесян.

Также ребята определились со своими предпочтениями в кукольном театре. Лучшими постановками театра кукол для детей стали в младшей возрастной категории "Вафельное сердце" театра "Кукфо" режиссера Анны Викторовой, в старшей возрастной категории - "Полонез Огинского", который Александр Борок представил в Челябинском государственном театре кукол им. Вольховского.

Спектакли "Тео - театральный капитан" Московского музыкального театра для детей и молодежи "Экспромт" и DARK Лаборатории современной оперы "KoOPERAция" названы лучшими музыкальными постановками для детей в младшей и старшей возрастной категории соответственно.

Кино, мультфильмы и книги

В номинации "Лучший художественный фильм для детей" победила картина "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего. Лучшей анимацией для детей стала "Курочка-умничка" режиссера Дарьи Сидловской (филиал ВГИКа в Ростове-на-Дону).

Детское жюри также выбрало понравившиеся им книги. Победили в младшей возрастной категории - "Лучше лети. Проект 19" Аси Кравченко, для детей постарше лучшей книгой объявлена "Война vs Детство" Кристины Кретовой.

Кроме того, ряд постановок получил награды от взрослых участников фестиваля. В частности, приз от оргкомитета фестиваля вручили авторам спектакля "Мио, мой Мио!" Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева. А Сергей Безруков свой приз - от художественного руководителя фестиваля - отдал постановке "Русалочка" Московского областного государственного театра кукол. "От себя я хотел бы отметить <…> Московский областной театр кукол, "Русалочка", - объявил он.

О фестивале

Театры - победители конкурса будут включены в гастрольно-концертную программу "Большие гастроли" "Росконцерта" в 2022 году, а также, наряду с фильмами-лауреатами, станут участниками программы "ЭХО БДФ-2022" в различных регионах страны.

Фестиваль открылся 1 сентября и проводился в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Победителей конкурса определяет детско-юношеское жюри - 27 ребят от 6 до 16 лет. В течение двух с половиной месяцев в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля были представлены 93 творческих проекта: спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения для детей и юношества. События фестиваля проходили на 24 площадках.

На фестивале были показаны 44 спектакля, пять игровых фильмов и 23 анимационные ленты. В направлении "БДФкнига" в конкурсе представлены произведения 20 авторов, пишущих для детей. В рамках направления "Цирк" показано цирковое шоу "Все будет хорошо!" в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Всего в конкурсной программе участвовали 85 творческих проектов.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Официальный партнер фестиваля - Группа компаний "Регион".