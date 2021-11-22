В Париже представили книгу об истории резиденции посла России во французской столице

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Книга об истории особняка д'Эстре - официальной резиденции посла России во французской столице - представлена в Париже. Презентация издания, в которое вошли уникальные фотографии, архивные документы и воспоминания современников, состоялась в понедельник в историческом доме, расположенном на улице Гренель.

Альбом "Москва в Париже. Резиденция посла Российской Федерации во Французской Республике - Особняк д’Эстре" выпущен издательством "Бослен" на французском и русском языках при содействии информационного агентства ТАСС.

В презентации приняли участие французские дипломаты, политики, представители культурного сообщества и научных кругов двух стран. Как отметил посол России во Франции Алексей Мешков, "этот масштабный и интереснейший проект, задуманный вместе с агентством ТАСС, стал свидетельством богатой истории российско-французских отношений, которая вершилась в стенах этого здания".

Дипломат тепло поблагодарил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, его первого заместителя Михаила Гусмана и главу компании "РВМ Капитал" Сергея Орлова за поддержку этой инициативы. В свою очередь Сергей Орлов отметил, что "это очень нужная книга". "В этом доме многое связано с русской культурой", - сказал он.

Серия книг о российских диппредставительствах

Сергей Михайлов в свою очередь выразил уверенность, что книга будет интересна и полезна не только дипломатам, журналистам и всем интересующимся международной политикой, но и широкому кругу читателей. "Этим альбомом о здании резиденции посла РФ во Франции МИД России и агентство ТАСС начинают серию книг о дипломатических представительствах нашей страны", - сообщил он.

По его словам, собранные материалы "дадут возможность почувствовать атмосферу событий, имевших ключевое значение для мирового развития, в центре которых стоял российский дипломатический корпус". Кроме того, как подчеркнул Михайлов, здания многих посольств и резиденций являются памятниками архитектуры, они имеют свое особенное внутреннее и внешнее убранство. "Благодаря этому изданию читатель сможет познакомиться с тем, что обычно скрыто от посторонних глаз", - заметил гендиректор ТАСС. Он передал в дар посольству шкатулку российских мастеров с изображением московского здания ТАСС.

Ее приняла для музея резиденции супруга посла Галина Мешкова, активно участвовавшая в осуществлении проекта.

Михайлов также сообщил, что следующие альбомы будут посвящены резиденциям российских послов в Австрии, США и Испании. "В следующем году выйдут в свет издания о диппредставительствах США и Испании", - сказал гендиректор ТАСС.

Он поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за внимание к этому проекту.

Дом на левом берегу Сены

В посольстве напомнили, что в 1867 году в особняке был дан грандиозный бал в честь царя Александра II, прибывшего в Париж с визитом. "Его гостями были император Наполеон III и императрица Евгения, король Пруссии Вильгельм I и министр-президент Пруссии князь Отто фон Бисмарк", - отметили в российской миссии.

В 1896 году в парадных залах особняка император Николай II вместе с президентом Франции Феликсом Фором произносили здравицы во имя процветания франко-русского союза. Отсюда же Николай II отправился на закладку первого камня моста Александра III, который увековечил небывалый взлет в российско-французских отношениях.

В дипмиссии напомнили, что "в самый разгар холодной войны в дом на улице Гренель приезжал советский лидер Никита Хрущев в надежде на сближение с сильной и независимой Францией, и парижане оказали ему горячий прием". В 1963 году в доме на левом берегу Сены побывал первый в мире космонавт Юрий Гагарин, а в 1966 году прием в этой резиденции посетил генерал де Голль.

Надежный союз России и Франции

Как свидетельствует историческая летопись, особняк д’Эстре всегда был сосредоточием не только политической, но и культурной жизни. В разное время в его парадных залах выступали Камиль Сен-Санс, Полина Виардо, Федор Шаляпин. Иван Айвазовский подарил резиденции один из своих морских пейзажей, который в настоящее время украшает особняк.

"Уверен, что история дома д’Эстре еще не дописана и российско-французские отношения ждет еще много славных и великих дел, - сказал корреспонденту ТАСС Алексей Мешков. - Беспристрастные исторические факты говорят о том, что в самые сложные периоды развития международных отношений России и Франция нуждались в крепком и надежном союзе друг с другом".

Почетный сенатор Франции Эмрик Монтескью д’Артаньян в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что приходит в дом на улице Гренель "всегда с особым чувством". "Уверен, что эту книгу прочтут все, кто интересуется историей отношений наших стран, бывших союзниками в двух мировых войнах", - сказал он.

Из истории особняка д'Эстре

Построенный более 300 лет назад, особняк перешел в декабре 1863 года в собственность российского государства. Дом на улице Гренель приобрел для России император Александр II. "Сердечное согласие наших стран - наилучший залог спокойствия в мире", - отзывался российский государь об отношениях с Францией.

Царь сам выбрал для российской резиденции особняк в историческом квартале Парижа. Один из самых элегантных "малых дворцов" Парижа, был спроектирован архитектором Робером де Коттом в ХVIII веке для герцогини д'Эстре. Он принадлежал затем представителям королевского двора, видным французским военачальникам.

Особняк был куплен Россией за 2 млн франков, учитывая нотариальные расходы и средства на ремонт дома. Здание включено в список памятников французской архитектуры.