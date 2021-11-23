В Новой Третьяковке откроется выставка современных европейских художников

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Масштабная выставка "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", представляющая работы 90 современных европейских художников, откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу. Проект был представлен в Германии, а после - в России, также будет выставляться во Франции.

"В Третьяковской галерее открывается масштабнейшая выставка современного европейского искусства, работа над которой шла более трех лет. Этот проект представляет работы 90 художников из 34 стран Европы, и работала над ним очень серьезная группа специалистов. Эта выставка - попытка средствами искусства, созданного величайшими из живущих художников и художниками молодыми, тоже ярко заявившими о себе на европейской международной арене, поговорить о самых важных и насущных проблемах, которые стоят перед Европой и перед всем миром", - рассказала журналистам накануне открытия выставки генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она добавила, что выставка была представлена в Берлине, а в следующем году ее также покажут в Париже. Над проектом работала группа кураторов из разных стран Европы. Экспозиция включает работы важнейших современных художников, представляющих разные поколения и регионы Европы. Среди них Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и другие. Наряду с созданными ранее работами почти треть произведений, входящих в состав выставки, выполнена специально для этого проекта.

"На этой выставке собрано примерно 450 работ, и во многих случаях необходимо внимательно присмотреться и прислушаться для того, чтобы понять, что хотел нам сказать художник, услышать его высказывание. И именно в этом выражается то, что я хочу выразить в немецкоязычном названии выставки - "Единство в многообразии", и это действительно та идея, которую мы хотели донести этой выставкой. Европа - это чрезвычайно многообразный регион мира, и при этом единый, и на этой выставке мы постарались собрать работы художников со всей Европы", - добавил председатель попечительского совета Фонда культуры и искусства (Бонн, Германия) Юрген Гроссман.

Темы, которые художники поднимают в своих работах, связаны с жизнью европейского общества: политическими и правовыми свободами, национальной и личной идентичностями, равноправием и взаимоуважением, социальной ответственностью и устойчивым развитием.

Выставка будет работать до 13 марта 2022 года.