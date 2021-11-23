В Москве открывается международный благотворительный фестиваль "Лучезарный ангел"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" откроется 23 ноября в Москве, показы пройдут в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы в формате COVID-free. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Фестиваль должен был состояться в начале ноября, но в связи с эпидемиологическими ограничениями его перенесли на более поздний срок. "В целях защиты здоровья посетителей нашего кинофестиваля принято решение о проведении его в режиме COVID-free. Вход на все мероприятия будет возможен только при наличии бронирования, действующего QR-кода и документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении организаторов. Детям до 18 лет QR-код не потребуется, если их сопровождают взрослые с QR-кодом.

Фестиваль пройдет в 18-й раз, его организаторами выступают Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры "Покров", Минкультуры России и правительство Москвы.

Зрителям и жюри представят фильмы в четырех категориях - полнометражное игровое, короткометражное игровое, документальное и анимационное кино, а также обширную программу внеконкурсных показов.

В программу вошли фильмы "Красный призрак" Андрея Богатырева, "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Наш отец" Клаудио Ноче, "Про Лелю и Миньку" Анны Чернаковой, "Пальма" Александра Домогарова-младшего и многие другие. Сеансы будут бесплатными.

Отдельные фестивальные показы также посвятят 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, 80-летию начала Великой Отечественной войны, 60-летию первого полета человека в космос и 15-летию Дня семьи, любви и верности. На вечере памяти известного актера и музыканта Петра Мамонова, который умер летом 2021 года, покажут фильм "Остров" Павла Лунгина. Фестиваль продлится до 30 ноября.