Выставка об эвакуации производства в Великую Отечественную войну пройдет в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Выставка "Эвакуация, равная величайшим битвам", посвященная вывозу производства в Великую Отечественную войну в районы Поволжья, Урала и Сибири, пройдет в Национальном центре управления обороной Министерства обороны РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в "Ростех"), который организовывает выставку.

"Специалисты выставочного комплекса "Уралвагонзавода" давно занимаются темой эвакуации предприятий в годы войны. Для создания выставки в рамках конференции переработали имеющиеся материалы и добавили новый раздел о роли предприятий в ремонте боевых машин на фронте. В нашем архиве хранится множество важных документов. Но чтобы в экспозиции описать опыт других предприятий танковой промышленности, в ходе исследований обращались в президентский архив и Российский государственный архив экономики", - цитирует пресс-служба директора Выставочного комплекса "Уралвагонзавода" Аллу Пислегину.

Выставка посвящена эвакуации промышленности и организации массового производства техники и вооружений в районах Поволжья, Урала, Сибири во время Великой Отечественной войны. Эвакуация позволила сохранить и задействовать огромные производственные ресурсы, сыгравшие важнейшую роль в обеспечении фронта. Предпринятая в тяжелейших условиях и в крайне сжатые сроки эвакуация не имеет аналогов в мировой истории. Только на Уральский танковый завод № 183 (сейчас "Уралвагонзавод") было привезено и установлено более 3 тысяч единиц оборудования, эвакуировано около 70 тыс. человек - всего за два месяца, производственные мощности тагильского предприятия были полностью перепрофилированы на выпуск танков.

"Экспозиция насыщена документами, фотографиями, цифрами, фактами и уникальными экспонатами. На тач-панели будут демонстрироваться исторические документы: альбомы чертежей танков Т-34 и ИС, созданные для специалистов танкоремонтных бригад и заводов, а также портреты руководителей и сотрудников Наркомата танковой промышленности, предприятий и научно-исследовательских институтов. Посетители выставки увидят уникальный экспонат - автомат для сварки танковой брони под слоем флюса", - уточнили в пресс-службе.

На заводе пояснили, что внедрение автоматической сварки и изготовление бронекорпусов танков было одним из крупнейших технологических мероприятий периода Великой Отечественной войны. С 1942 года такую технологию впервые в мире начали использовать на Уральском танковом заводе, а далее она была освоена на всех заводах Наркомата танковой промышленности. "Автосварка позволила увеличить выпуск танков в пять раз. Подлинные автоматы сварки периода войны есть только в собраниях Выставочного комплекса УВЗ и Института электросварки имени академика Е. О. Патона. Также будут показаны плоскошлифовальный станок, привезенный на УТЗ из Харькова, кульман и рабочие инструменты инженера-конструктора", - добавили в УВЗ.

Выставка пройдет в рамках VI Межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации".

Об "Уралвагонзаводе"

В 2021 году "Уралвагонзавод" отмечает свое 85-летие, сейчас это один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России.

На выпуск танков предприятие было перепрофилировано после начала Великой Отечественной войны. В августе 1941 года решением Государственного комитета обороны завод был объединен с 12 эвакуированными из европейских областей СССР предприятиями, в том числе Харьковским машиностроительным заводом № 183 (ныне "Завод им. В. А. Малышева", Украина), Московским станкостроительным заводом им. Серго Орджоникидзе и другими.

18 декабря 1941 года с конвейера сошел первый танк Т-34-76. Всего за годы Великой Отечественной войны Уральский танковый завод № 183, как тогда называлось объединенное предприятие, выпустил более 25 тыс. боевых машин. В конце 1945 года название сменили на прежнее - "Уралвагонзавод".