Вручение музыкальной премии "Виктория" вновь пройдет без зрителей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце пройдет без зрителей. Об этом сообщил во вторник журналистам учредитель премии, композитор народный артист России Игорь Крутой.

Вручение награды в 2020 году также состоялось без зрителей в зале.

"Премия в этом году не будет проходить в присутствии публики. Она будет на сцене, как в прошлом году, без зрителей", - сказал Крутой, уточнив, что это связано с мерами профилактики распространения коронавируса. На следующий день церемонию покажет телеканал "Россия-1".

Организаторы премии "Виктория" в 2021 году получили рекордное количество заявок - около 700, отметил президент премии, медиаменеджер Юрий Костин. "И среди более чем 400 наших академиков проголосовало тоже рекордное число, - добавил он. - С каждым годом в нашу премию все больше верят, все больше ей доверяют".

По словам Костина, главной неожиданностью при формировании шорт-листа стало то, что вместо привычных пятерок номинантов в каждой категории в некоторых из них представлены по шесть-семь артистов. "Так происходит, если номинанты получают одинаковое количество голосов", - пояснил он.

Премия "Виктория" учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным, она вручается ежегодно с 2016 года. Победители определяются по результатам закрытого голосования жюри - членов Академии российской музыки, в числе которых - народные артисты России, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, продюсеры.