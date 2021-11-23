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Здание цирка в Екатеринбурге реконструируют к концу 2024 года

За проведение реконструкции цирка отвечает "Единый заказчик в сфере строительства"

ТАСС, 23 ноября. Здание екатеринбургского цирка, которому в прошлом году исполнилось 40 лет, будет обновлено к концу 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

"Приступаем к реконструкции Екатеринбургского цирка имени В. И. Филатова. Зданию более сорока лет, и сейчас оно нуждается в обновлении. Приведем его в порядок к концу 2024 года. Во время работ усилим и заменим, если нужно, устаревшие конструкции здания и инженерные коммуникации", - написал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что за проведение реконструкции цирка отвечает "Единый заказчик в сфере строительства".

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года, в прошлом году ему исполнилось 40 лет. Здание приспособлено для самых сложных постановок, а интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа — основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.

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