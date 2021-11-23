Выставку 50 картин и графических работ Ивана Шишкина открыли в Калуге

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей предоставил 40 произведений художника Ивана Шишкина для выставки, которую во вторник открыли в Калужском музее изобразительных искусств (КМИИ). В экспозицию также вошли 10 живописных и графических работ из фондов КМИИ, сообщили ТАСС в администрации регионального музея.

"Из фондов нашего музея представлено десять произведений, одно из них живописное, это "Берег моря", которое находится у нас в постоянной экспозиции, и девять графических произведений из наших фондов. Сорок работ Шишкина предоставил Государственный Русский музей, среди них такие известные картины как "У берегов Финского залива", "Пейзаж с гуляющими", "Буковый лес в Швейцарии", "Вид в окрестностях Петербурга". Эти произведения не из фондов, а из числа тех, которые ранее были представлены на выставке в Русском музее", - сказала собеседница агентства.

Выставка продлится до 6 марта 2022 года. Также будут проходить лекции по творчеству Шишкина, подготовленные сотрудниками Русского музея. "Они будут для этого специально приезжать в наш музей, ближайшая лекция состоится 25 ноября. Мы планируем также проводить экскурсии, разработана и детская интерактивная программа с путеводителем по творчеству Шишкина и тем работам, которые представлены на выставке", - отметили в музее.

Иван Шишкин (1832-1898) родился в Елабуге Вятской губернии, учился в Московском училище живописи и ваяния, затем поступил в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге, где проявил выдающиеся способности в изобразительном искусстве и начал обретать собственный стиль и отношение к природе. Он прославился многочисленными живописными пейзажами, среди которых "Рожь", "Корабельная роща", "Утро в сосновом лесу", "Перед грозой".