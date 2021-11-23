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Эрнст: сериал "Вертинский" выйдет на Первом канале в более толерантной версии

Гендиректор телеканала отметил, что "на платформах сериалы будут иметь менее толерантную версию, потому что это выбор человека - платить за то, что он будет смотреть"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Телевизионная версия сериала "Вертинский" выйдет в более толерантном варианте, чем состоявшаяся в сентябре премьера на цифровой платформе. Об этом рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст на Международном конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей во вторник.

"Сериал выйдет в варианте "16+".<...> Большинство версий, которые выходят и будут выходить сначала на платформах, они будут иметь, скажем так, менее толерантную версию, потому что это выбор человека - платить за то, что он будет смотреть", - пояснил Эрнст.

Кроме того, Эрнст анонсировал выход сериала "Союз спасения" на KION в марте следующего года. Это совместное производство Первого канала и цифровой платформы.

Генеральный директор Первого канала отметил, что скоро совместные проекты появятся с платформами IVI и "Кинопоиск".

При этом Эрнст уверен, что в ближайшем будущем, онлайн-платформ станет меньше. Им на смену придут масштабные экосистемы.

"В ближайшие три года весь медиарынок трансформируется <...>. Сейчас идет битва за то, кто станет частью одного из трех экосистемных комплексов. Платформы долго не проживут. <...> В них нет экономической эффективности, и по модели потребления они не выйдут на плюс", - уверен Эрнст.

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РоссияЭрнст, Константин Львович
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