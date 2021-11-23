Умер оперный певец Николай Голышев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, оперный певец, профессор Уральской государственной консерватории имени И. П. Мусоргского Николай Голышев умер на 92-м году жизни. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"Ушел из жизни выдающийся артист, требовательный и опытный преподаватель, мудрый, сильный человек. Николай Николаевич внес весомый вклад в развитие вокального искусства и культуры, создал десятки незабываемых образов в оперных спектаклях, воспитал несколько поколений одаренных певцов, которые сегодня украшают сцены лучших театров страны", - передает департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.

Николай Голышев в 2020 году был награжден Почетной грамотой президента "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". В 1973 году получил звание "Заслуженный артист РСФСР", в 1980 году стал "Народным артистом РСФСР". Заслуженный деятель Музыкального общества России, почетный работник высшего профессионального образования, награжден нагрудным знаком Международной академии творчества, юбилейными медалями "60 лет Победы в Великой Отечественной войне", "100-летия профсоюзов России", "20-летия Международного союза музыкальных деятелей", "285 лет Екатеринбургу за заслуги перед городом". Являлся почетным гражданином Свердловской области.