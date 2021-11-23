Партитуру, показывающую жесты дирижера вместо нот, и сочинение из пауз представят в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Выставка "Быть композитором... Идея. Эксперимент. Изобретение", которая откроется 1 декабря в Музее С. С. Прокофьева в Москве, представит необычные творческие идеи современных композиторов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского национального музея музыки (РНММ).

"Посетители увидят партитуру, показывающую жесты дирижера, но не содержащую ни одной ноты; сочинение, состоящее только из пауз; сочинение, записанное в виде созвездий; сочинение, которое исполнитель волен интерпретировать по собственному желанию; сочинение, записанное в виде спирали; партитуру, которую можно выставлять в галерее современного искусства; сочинение, записанное на клочке бумаги 3 на 5 см, и сочинение, записанное на рулоне [длиной] 32 м", - рассказали организаторы.

Выставку готовят Музей Прокофьева и Союз композиторов России. В экспозицию войдут идеи Юрия Каспарова, Владимира Тарнопольского, Фараджа Караева, Виктора Екимовского, Сергея Загния, Николая Хруста, Ярослава Судзиловского, Ольги Бочихиной, Владимира Горлинского, Алексея Сюмака, Кирилла Широкова, Егора Савельянова, Вадима Генина, Дарьи Мараевой. Выставку дополнят экспонаты из фондов РНММ, в том числе сочинения современных композиторов Олеси Ростовской и Тараса Буевского для синтезатора "АНС", которые представляют собой рисунки на стекле, покрытом черной мастикой.

"Таким образом, идеи XXI века перекликаются с идеями XX века - века экспериментов и идей, порой безумных, неосуществленных и неосуществимых", - пояснили в музее. Синтезатор "АНС" был изобретен в конце 1930-х годов инженером Евгением Мурзиным. Инструмент способен создавать музыку из картин, загружаемых в него, сканируя их оптоэлектронным преобразователем.

Посетить выставку можно будет с 1 декабря 2021 года по 27 февраля 2022 года.