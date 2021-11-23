В Онфлере начался фестиваль российского кино

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль российского кино начал во вторник показы фильмов в Онфлере на северо-западе Франции.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС официальный представитель смотра Елена Дюффорт, из-за пандемии предыдущий смотр, представивший программу документальных фильмов, проходил в онлайн-формате. "В этот раз мы организуем показы в традиционном режиме, но, конечно, при полном соблюдении санитарных норм", - сказала Дюффорт. По ее словам, доступ на территорию фестиваля будет разрешен зрителям, имеющим при себе санитарный паспорт.

Фестиваль проходит в Онфлере 29-й раз. Дюффорт сообщила, что в конкурсе онфлерского фестиваля заявлены семь кинолент: "Скажи ей" Александра Молочникова, "На дальних рубежах" Максима Дашкина, "#С_училища" Анны Саянной, "Хандра" Алексея Камынина, "Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали" Армена Акопяна и Дмитрия Тархова, "Владивосток" Антона Борматова, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Официальную конкурсную программу откроет в среду вечером фильм "Дело" режиссера Алексея Германа.

Председателем жюри в этом году избрана швейцарская актриса и режиссер Марта Келлер. Оценивать работы конкурсантов будут художник по костюмам Элизабет Тавернье, режиссер Марион Верну, оператор Лоран Дайян и кинообозреватель Жильдас Ле Гак.

Помимо Гран-при фестиваля, как рассказала Дюффорт, жюри вручит призы за лучший сценарий, за лучшую женскую и мужскую роли, за лучший дебют и приз зрительских симпатий. "Церемония объявления победителей пройдет вечером 27 ноября", - сообщила она.

Особым событием фестиваля, по словам представителя смотра, станет показ фильма "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Большое внимание будет также уделено специальным показам. В рамках этой программы зрители увидят фильм Кирилла Котельникова "Картонная пристань" и картину Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", которая выходит на экраны Франции 1 декабря.

Также организаторы фестиваля подготовили для гостей ретроспективу киностудии "Мосфильм", анимационные фильмы и документальные ленты.

Из истории фестиваля

Первый фестиваль российского кино прошел во французском Онфлере в 1995 году по инициативе властей города. С 2000 года киносмотр организует французская Ассоциация друзей фестиваля российского кино в Онфлере при поддержке Минкультуры РФ и посольства России во Франции. С российской стороны его партнерами выступают Фонд социальных и культурных инициатив, Российский центр науки и культуры в Париже, Роскино, с французской - Национальный центр кинематографии и анимации Франции.

За более чем два десятилетия французским зрителям были показаны около 500 фильмов российского производства. Фестиваль завершит свои показы 28 ноября.