Театр "Новая опера" открывает "Dance резиденцию"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" под руководством Татьяны Багановой станет первым участником проекта "Dance резиденция" в театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова. С 24 ноября по 5 декабря труппа представит в Москве свои лучшие спектакли, сообщили ТАСС в пресс-службе "Новой оперы".

"Провинциальные танцы" - один из первых авангардных коллективов постсоветской России, он стал первопроходцем в жанре современного танца, сформировал и закрепил это понятие в культурном пространстве нашей страны. Сегодня это театр-достояние, театр-бренд, имеющий международную конвертацию, он пользуется авторитетом в общероссийской и мировой профессиональной среде самого высокого уровня: об этом свидетельствуют многочисленные награды театра, его участие в международных фестивалях в России и за ее пределами", - подчеркнули в московском театре, отметив, что за 30 лет екатеринбургский театр шесть раз становился лауреатом премии "Золотая маска".

Старт "Dance резиденции" даст возрожденная постановка балета Игоря Стравинского "Весна священная". Премьера состоялась в Большом театре России на фестивале "Век "Весны священной" - век модернизма" в 2013 году. Москвичи снова увидят спектакль 24 и 25 ноября под управлением главного дирижера - музыкального руководителя "Новой оперы" Валентина Урюпина.

В паре с "Весной священной" "Провинциальные танцы" представят еще одно произведение Стравинского - "Свадебку", за которое екатеринбургский театр в 2000 году получил "Золотую маску". В "Новой опере" за дирижерский пульт встанет Дмитрий Волосников, в исполнении примут участие солисты московской труппы Ирина Костина, Валерия Пфистер, Михаил Губский, Владимир Кудашев, солистки ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" Варвара Котова и Мария Шенталинская, пианисты Зарина Шиманская, Александр Маслов, Сергей Редькин и Эдуард Кипрский.

В программу "Dance резиденции" также войдут показы созданного в период самоизоляции 2020 года спектакля-моралите "Приключения сапожника Петра" (27 и 28 ноября), постановки Sepia и премьеры 2021 года "Синяя Борода" (1 и 2 декабря), а также "Девушки с фарфоровыми глазами" по мотивам балета Мариуса Петипа "Коппелия" (4 и 5 декабря).

"Программа первой резиденции, которую представит театр "Новая опера" совместно с фондом Mart, позволит проследить путь хореографа и ее коллектива в течение 30 лет, понять и почувствовать, как менялся почерк Татьяны Багановой, становясь все более минималистическим, жестким, обобщающим", - заметили организаторы резиденции.