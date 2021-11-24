Джон Батист стал лидером по номинациям на Grammy в этом году

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Американский певец Джон Батист в этом году стал лидером по числу номинаций на музыкальную премию Grammy, всего их у него 11, в том числе две главных для артистов категории - "Запись года" и "Альбом года". Об этом стало известно после объявления во вторник списка номинантов на премию.

Канадец Джастин Бибер и американки Доджа Кэт и H.E.R. (Габриелла Уилсон) - будут представлены только в восьми категориях, следом за ними идут Билли Айлиш и Оливия Родриго с семью номинациями.

Такое признание творчества артиста может исходить из его универсальности в музыке, в своих произведениях он сочетает родной для выросшего в семье музыкантов из Нового Орлеана джаз и стиль R'n'B, благодаря чему композиции исполнителя представлены также в ряде категорий указанных жанров.

В номинации "Запись года" Батист с композицией Freedom поборется c воссоединившимся шведским квартетом ABBA, Билли Айлиш, Джастином Бибером, дуэтом Тони Беннета и Леди Гаги, рэпером Lil Nas X, Оливией Родриго, рэп-дуэтами Silk Sonic и Доджа Кэт и SZA, а также с певицей Бренди Карлайл.

В категории "Альбом года", где представлена пластинка певца We Are, помимо вышеупомянутых музыкантов также присутствует Тэйлор Свифт с альбомом Evermore, а также Канье Уэст со сборником Donda. Примечательно, что последний указан в списке не под своим псевдонимом "Йе", а полным именем, несмотря на то, что в прошлом месяце суд Калифорнии одобрил его заявку на смену официального имени на псевдоним.

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, который после того, как обещал больше не выдвигаться на премию из-за того, что не был номинирован на награду ни в одной из 83 категорий премии в прошлом году, был зачислен в качестве номинанта в трех категориях, однако не с сольными произведениями. В этом году в списке номинантов также оказался 44-й президент США Барак Обама, чьи мемуары "Земля обетованная" (A Promised Land) поборются за премию в категории поэзии и аудиокниг.

О церемонии

64-я церемония награждения победителей премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года. Всего музыканты будут соревноваться в 85 номинациях в том числе в двух новых - "Лучшее мировое музыкальное выступление" в мировой музыке и "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и Emmy в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку именно статуэтка в виде этого предмета вручается победителям).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. Она проходила параллельно в двух городах: Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения предыдущего года.