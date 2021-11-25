Открывшаяся в ООН российская фотовыставка рассказывает о коренных народах

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выставка "Мир в лицах" российского фотохудожника Александра Химушина, рассказывающая о коренных народах планеты, их традициях и самобытной культуре, открылась в среду во Дворце Наций в Женеве. Она проводится в преддверии объявленного ООН Международного десятилетия языков коренных народов (c 2022 года по 2032 год).

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие руководители женевской штаб-квартиры всемирной организации и российской дипмиссии, сотрудники ООН, представители дипломатического корпуса, жители Женевы.

В выставочном зале Дворца Наций установлены 170 двухметровых художественных фотопортретов. На них запечатлены представители более 100 коренных народов мира в традиционной одежде. Значительная часть экспозиции посвящена народам Российской Федерации, в основном это жители Сибири и Дальнего Востока. В интервью ТАСС Химушин рассказал, что выставка ранее побывала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в ЮНЕСКО в Париже, а также в Совете Европы в Страсбурге. В Женеве она будет находиться до 10 декабря, а потом отправится в Берлин.

"Здесь впервые экспозиция развернута в таком масштабе, в одном пространстве", - отметил фотохудожник. Тему коренных народов он назвал "делом своей жизни". "Я занимаюсь ею почти 10 лет, - сказал собеседник агентства. - Много ездил по свету, фотографировал. На каком-то этапе решил сфокусироваться на людях, культуре и традициях. Цель проекта - миротворческая миссия, направленная на объединение людей вне зависимости от политики. Эта цель созвучна деятельности ООН, которая объединяет страны".

Коренные народы

Открывая выставку, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов напомнил, что в 2019 году Генеральная Ассамблея всемирной организации провозгласила период с 2022 года по 2023 год. Международным десятилетием языков коренных народов. Продвижение и защита прав коренных народов традиционно являются одним из приоритетов Российской Федерации, отметил Гатилов. Россия последовательно проводит политику, направленную на создание условий для их дальнейшего социально-экономического и культурного развития.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава российской дипмиссии отметил: "Это - уникальная выставка. Такого, как говорят посетители, здесь еще не было". "Экспозиция рассказывает не только о коренных народах России, но и всего мира. Эта тема весьма актуальна, она активно обсуждается здесь, в частности, в Совете ООН по правам человека", - продолжил постпред РФ. Коренные народы относятся к категории наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения. Пандемия коронавируса усугубила их положение. "Россия активно участвует во всех дискуссиях, связанных с проблемами коренного населения", - сказал Гатилов, добавив, что проведение экспозиции в Женеве - это вклад РФ в международные усилия, направленные на решение этих проблем.

На презентации выставки, организованной при поддержке компании "Норникель", выступил таймырский ансамбль песни и танца народов Севера "Хэйро". Зрители долго рукоплескали артистам: зажигательному танцу с бубнами, душевному долганскому хороводу, песне "Муора", воспевающей красоты тундры, и игре на варгане с элементами горлового пения.

Яркое событие

Генеральный директор женевского Отделения ООН Татьяна Валовая в выступлении на торжественной церемонии тепло поблагодарила постоянное представительство России в Женеве, его партнеров и Александра Химушина за представленные во Дворце Наций "фантастические работы".

"Для ООН очень важно защитить коренные народы и их права человека", - сказала она. "У нас давно не было таких ярких событий, таких больших выставок и такого прекрасного музыкального, культурного сопровождения. Мы рады, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы можем проводить такие мероприятия, - сказала Валовая корреспонденту ТАСС. - Выставка привлекает внимание к очень важной теме сохранения абсолютной уникальности нас как человечества. Известно, что 370 млн человек в мире принадлежат к коренным народам, и с каждым днем их становится меньше, они утрачивают свою самобытность, языки. Очень важно сохранить их наследие и рассказать о том, что делает для этого ООН, чтобы все люди могли в этом участвовать".