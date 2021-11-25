Более 200 фильмов представят на кинорынке "Российский кинобизнес" в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес 2021/22", который пройдет с 6 по 9 декабря в Москве, соберет более 700 участников и представит более 200 фильмов. Об этом сообщила в четверг генеральный директор и креативный продюсер форума Екатерина Бордачева на пресс-конференции в ТАСС.

"Более 700 участников уже аккредитованы на кинорынок. Семьдесят процентов из них - это представители кинотеатров. Конечно же, будут представители дистрибьюторов: уже более 20 компаний зарегистрировано. Более 200 фильмов мы заявим в рамках четырехдневной программы", - сказала Бордачева.

По ее словам, у кинорынка в этом году есть концептуальное отличие. "Мы всегда в основном ориентировались на дистрибьюторов и кинотеатры, и наш кинорынок был закрытым диалогом между ними. В этом году, кроме презентаций, у нас есть показы. На первый план выходят продюсеры и производители контента, чтобы начать новый диалог и представить свой продукт", - отметила гендиректор "Российского кинобизнеса". Особое внимание будет уделено онлайн-платформам.

Программа кинорынка

Открытие кинорынка состоится 5 декабря в кинотеатре "Москино Космос", сообщила гендиректор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции. "Московский международный кинорынок пройдет в Центральном доме предпринимателя, а также впервые состоится и на площадках "Москино". Открытие московского международного кинорынка состоится 5 декабря в кинотеатре "Москино Космос", где смогут присутствовать не только профессионалы отрасли, но и москвичи. Мы будем показывать замечательную детскую картину "Школа магических зверей", - сказала она.

При этом большая часть деловой программы состоится в кинотеатре "Звезда".

"Кроме деловых завтраков, обсуждений, встреч с бизнесменами в кинематографии, в этом кинотеатре пройдет презентация московской кинокомиссии, что особенно важно для "Москино". Также на одном из деловых завтраков представим новую программу департамента культуры - парк натурных площадок в Юрово", - добавила Мокрицкая.

Участников ждут 10 закрытых кинопремьер, а также программа презентаций независимых проектов для дистрибьюторов и медиа. Кроме того, в кинотеатре "Москино Звезда" будет организована образовательная программа для студентов.

Московский международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес" впервые пройдет при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и департамента культуры города Москвы.