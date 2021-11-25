В Москве откроется мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"

МОСКВА, 25 ноября./ТАСС/. Новая мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" 29 ноября откроется в центре цифрового искусства Artplay Media в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Artplay.

"В понедельник, 29 ноября, в центре цифрового искусства Artplay Media откроется новая мультимедийная выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности". В экспозицию войдут не только всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, но и мало известные широкой публике работы: женские портреты "последнего гуру эпохи укие-э" Еситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из частной галереи российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины Пугачевой", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что деревянные гравюры укие-э - "картины изменчивого мира" - стали самым ярким явлением в Японии XVII-XIX веков. Это зеркало японской городской культуры с его сложной иерархией, особым языком иносказаний, аллюзий, символов, своей мифологией, специфическим духом свободы и особой эстетикой. Именно гравюра прославила японское искусство в странах Европы.

"На мультимедийной выставке в Artplay Media перед зрителем будут оживать четыре традиционных жанра гравюры: бидзинга (изображение красавиц из "веселых кварталов"), фукэйга (пейзаж), катега (цветы и птицы), муся-э (изображение воинов). А закадровый текст, записанный для выставки Дмитрием Ковалениным, поможет разобраться в японской мифологии и символике", - рассказал собеседник агентства.