Урин сообщил, что участие Пласидо Доминго в опере 28 ноября под вопросом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Испанский певец Пласидо Доминго отменил выступление в опере "Травиата" в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) из-за плохого самочувствия, решение о его участии в спектакле 28 ноября пока не принято. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Заболел, плохо себя чувствует и сегодня, к сожалению, петь спектакль не может. Он вчера провел полную репетицию, но сегодня почувствовал недомогание", - сказал Урин.

По его словам, певец не госпитализирован, он находится в отеле в Москве.

Ранее театр сообщил, что Пласидо Доминго в связи с плохим самочувствием в четверг не примет участие в спектакле "Травиата". Партию Жоржа Жермона исполнит Станислав Куфлюк.

Серия показов "Травиаты" объявлена на 24-28 ноября. Следующий показ оперы с участием Доминго намечен на 28 ноября, пока неизвестно, будет ли он выступать в этот день. Согласно афише, вместе с Пласидо Доминго на исполнение партии Жоржа Жермона также заявлены Эльчин Азизов и Станислав Куфлюк. Показы оперы с их участием пройдут 26 и 27 ноября.

Пласидо Доминго 21 января 2021 года отметил 80-летие.