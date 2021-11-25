{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Урин сообщил, что участие Пласидо Доминго в опере 28 ноября под вопросом

По словам гендиректора Большого театра, певец заболел

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Испанский певец Пласидо Доминго отменил выступление в опере "Травиата" в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) из-за плохого самочувствия, решение о его участии в спектакле 28 ноября пока не принято. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Заболел, плохо себя чувствует и сегодня, к сожалению, петь спектакль не может. Он вчера провел полную репетицию, но сегодня почувствовал недомогание", - сказал Урин.

По его словам, певец не госпитализирован, он находится в отеле в Москве.

Ранее театр сообщил, что Пласидо Доминго в связи с плохим самочувствием в четверг не примет участие в спектакле "Травиата". Партию Жоржа Жермона исполнит Станислав Куфлюк.

Серия показов "Травиаты" объявлена на 24-28 ноября. Следующий показ оперы с участием Доминго намечен на 28 ноября, пока неизвестно, будет ли он выступать в этот день. Согласно афише, вместе с Пласидо Доминго на исполнение партии Жоржа Жермона также заявлены Эльчин Азизов и Станислав Куфлюк. Показы оперы с их участием пройдут 26 и 27 ноября.

Пласидо Доминго 21 января 2021 года отметил 80-летие.

Теги
РоссияУрин, Владимир Георгиевич
Умерла художник по костюмам "Ленфильма" Инесса Снежкина
Ей было 53 года
Читать полностью