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В Волгограде презентовали спектакль, поставленный на средства гранта губернатора

Режиссером спектакля стал заслуженный артист России Владимир Бондаренко

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Театральную постановку "Неаполитанские каникулы" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта презентовал Новый экспериментальный театр (НЭТ) - главный драматический театр Волгограда. На подготовку спектакля театр получил 1 млн рублей по гранту губернатора, сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.

"В 2021 году НЭТ стал победителем конкурса на предоставление гранта губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства по номинации "Сохранение классического театрального наследия" - на подготовку спектакля "Неаполитанские каникулы" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта учреждение получило 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным отдела маркетинга и связям с общественностью НЭТа, режиссером спектакля стал заслуженный артист России Владимир Бондаренко. В спектакле заняты как молодые, так и маститые актеры театра, в их числе народная артистка РФ Алла Забелина, заслуженный артист РФ Игорь Мазур.

"Автор пьесы Эдуардо Скарпетта считается одним из самых известных в Италии драматургов, пьесы которого идут с аншлагом в десятках европейских театрах. Это комедия положений, которая настраивает зрителей на мажорный, легкий лад", - отметили в НЭТе.

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