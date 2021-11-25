В Волгограде презентовали спектакль, поставленный на средства гранта губернатора

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Театральную постановку "Неаполитанские каникулы" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта презентовал Новый экспериментальный театр (НЭТ) - главный драматический театр Волгограда. На подготовку спектакля театр получил 1 млн рублей по гранту губернатора, сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.

"В 2021 году НЭТ стал победителем конкурса на предоставление гранта губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства по номинации "Сохранение классического театрального наследия" - на подготовку спектакля "Неаполитанские каникулы" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта учреждение получило 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным отдела маркетинга и связям с общественностью НЭТа, режиссером спектакля стал заслуженный артист России Владимир Бондаренко. В спектакле заняты как молодые, так и маститые актеры театра, в их числе народная артистка РФ Алла Забелина, заслуженный артист РФ Игорь Мазур.

"Автор пьесы Эдуардо Скарпетта считается одним из самых известных в Италии драматургов, пьесы которого идут с аншлагом в десятках европейских театрах. Это комедия положений, которая настраивает зрителей на мажорный, легкий лад", - отметили в НЭТе.