Лондонский Королевский балет изменил хореографию "Щелкунчика" для большей инклюзивности

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Лондонский Королевский балет внес изменения в Арабский танец ("Кофе") из балета "Щелкунчик" из-за опасений, что содержащийся в нем намек на гарем может показаться оскорбительным. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Издание обратило внимание, что 23 ноября в танце из балета на музыку Петра Чайковского в версии английского хореографа Питера Райта вместо трех танцовщиков и одной танцовщицы на сцене появился дуэт. Номер исполнили первая солистка лондонской труппы Мелисса Хэмильтон и ведущий солист Лукас Брандсрод.

В Королевском балете в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать нововведение сообщили в четверг, что одна из крупнейших балетных компаний Соединенного Королевства "регулярно анализирует классический репертуар, чтобы гарантировать, что эти работы остаются свежими и как можно более инклюзивными для широкой аудитории". "Директор лондонского Королевского балета Кевин О'Хейр стремится гарантировать, что элементы постановки соответствуют контексту классического балета", - подчеркнули в "Ковент-гардене".

Глава продюсерской компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец, которая с 2006 года ежегодно устраивает в Лондоне гала-вечера, посвященные русскому балету, выразила сожаление в связи с подобным нововведением. Вместе с тем она предположила, что современные реалии часто не оставляют иного выбора руководству театров.

"Это звучит несколько дико и весьма странно, потому что такой балет, как "Щелкунчик", с его долгой историей, должен однозначно трактоваться и иметь определенное количество танцовщиков в некоторых номерах и сценах. Очень жалко, что современный мир настолько наполнен условными правилами, что даже классические художественные произведения страдают", - сказала она корреспонденту ТАСС.

"Эта сцена однозначно потеряет свою значимость и эффектность именно потому, что танцовщиков будет меньше. Мы живем в такое время, когда художественное руководство даже таких уважаемых театров должно принимать подобные решения. Жаль, что это так, но, вероятно, у них нет другого выхода", - добавила Балаклеец.

Ранее в этом месяце Шотландский балет сообщил о том, что изменит хореографию и костюмы в сценах с арабской и китайской тематикой в "Щелкунчике", чтобы избавить постановку от "устаревшего и расового художественного содержания".