Композитор Виктор Плешак отметит свое 75-летие концертами из музыки разных лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Юбилейный творческий вечер заслуженного деятеля искусств России Виктора Плешака в честь 75-летия композитора пройдет в пятницу в Академической капелле Санкт-Петербурга. Большой программой из музыки разных лет продирижирует художественный руководитель Капеллы народный артист СССР Владислав Чернушенко.

Специально для этого вечера композитор создал новую редакцию оратории "Неповторимый Петербург" на стихи русских поэтов, за которую он был удостоен премии правительства Санкт-Петербурга.

"С Владиславом Александровичем нас связывают десятилетия творческого сотрудничества, о чем напомнит песня "Говори мне о России", которая впервые прозвучала в его концерте еще в 1967 году. А на этот раз мы выступим еще и как соавторы песни об Александре Невском "Ты веди нас, княже", в которой маэстро выступил автором стихов", - сказал корр. ТАСС Виктор Плешак.

Уже многие годы композитор плодотворно сотрудничает с Государственным академическим русским оркестром имени Василия Андреева и художественным руководителем этого коллектива народным артистом России Дмитрием Хохловым. Этот оркестр выступил первым исполнителем восьми произведений из его цикла "Русский мир", основанного на рубежных событиях отечественной истории. Избранное из этого масштабного исторического полотна в исполнении андреевцев и солистов музыкальных театров прозвучит 1 декабря на юбилейном концерте композитора в Большом зале Филармонии.

Имя Виктора Плешака широко известно в России благодаря его песням и романсам. Его песня "Неповторимый Петербург" считается неофициальным гимном северной столицы. Столь же знаменита и песня "Ведь мы же с тобой ленинградцы", посвященная памяти блокадных лет. В музыкальное сопровождение парадов на Красной площади неизменно входит его песня "Экипаж - одна семья", которую считают своей военные моряки. Есть среди его произведений и песня "Короткая строка", посвященная тассовцам.

Петербуржец - автор более ста сочинений для театра. Это оперы, оперетты, водевили, мюзиклы, детские музыкальные сказки, музыка к драматическим спектаклям. Мюзиклы Виктора Плешака были поставлены на сценах многих российских театров, а также в театрах Белоруссии, Казахстана, Украины.