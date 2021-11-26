Фестиваль Зеленого театра "Экотопия: Экология/Действия" откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль Зеленого театра "Экотопия: Экология/ Действия" открывается в пятницу в Петербурге на площадках Новой сцены Александринского театра. Организаторы ставят своей задачей помочь зрителям окунуться в сферу экологии с помощью средств сценического искусства - театра, танца и перформанса.

"Нам захотелось шагнуть вглубь проблем экологии и сквозь цифры, тревожные факты художественными средствами исследовать эту тему в пространстве российского театра, где в данный момент, по нашему мнению, эта тема недостаточно представлена. Наша идея вызвала очень большой отклик среди театральных коллег, за творчеством которых мы следим и с некоторым из которых уже делали другие проекты. Так сформировалась команда кураторов", - сообщила на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС арт-директор фестиваля, креативный директор фонда "Культурная политика" Яна Сад. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Концепция "Зеленого театра" включает как показ не имеющих репертуарного проката уже готовых спектаклей на тему экологии, так и создание пространства для независимых театров и авторов, готовых говорить на тему экологии и экологичности, а также при помощи фестиваля создать свои сценические проекты.

В течение трех дней фестиваль представит четыре постановки на тему экологии: документальный спектакль-конструктор Eco to go, танцевальный спектакль "Черное небо", детское кукольное представление "Тяутиль и Мяутиль" и инклюзивную экологическую сказку "Пакетик, который хотел быть нужным" режиссера Петра Чижова по пьесе Гули Насыровой. Программа рассчитана как на взрослую аудиторию, так и на детей и подростков. Из более ста заявок отобрано шесть эскизов, созданных в рамках режиссерской лаборатории.

В фестивале участвует более 120 творческих специалистов.

Помимо участников из Москвы и Петербурга в ходе лаборатории покажут свои наработки театральные команды из Владивостока, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга. Они работают в разных жанрах - от постановок с опорой на документальный материал до комиксов и антиутопии. В программу вошла также образовательная программа на тему "театр и экология".

Организаторы надеются сделать экологический фестиваль ежегодным событием, привлекая новые коллективы. Все мероприятия будут транслироваться в соцсетях.