В "Русском доме" в Сербии прошел сольный концерт бразильского пианиста Пабло Росси

БЕЛГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Сольный концерт классической фортепианной музыки бразильского музыканта Пабло Росси прошел в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе "Русского дома".

Росси исполнил произведения русских и иностранных композиторов, в том числе "Прелюдию соч. 3" Рахманинова, три пьесы из цикла "Времена года" Чайковского, сонату для фортепиано D-moll Прокофьева, а также "Фантазию" Шуберта и несколько пьес из сюиты "Детский карнавал" бразильского композитора Вилла-Лобоса. Пабло исполнил каждое произведение с присущим ему темпераментом и характером.

На концерте присутствовали представители посольств Бразилии, Аргентины, Мексики, Белоруссии, Норвегии, Португалии, Ирландии Германии, многочисленные зрители.

Пабло Росси считается одним из самых знаменитых пианистов нового поколения. Он родился в 1989 году в Бразилии и вот уже два десятилетия выступает по всему миру. Свой первый сольный концерт с оркестром он сыграл в десятилетнем возрасте, после чего в 1999 году Рахманиновское общество пригласило Росси принять участие в мастер-классе Виктора Мержанова в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Спустя несколько лет Пабло стал студентом Московской консерватории, которую окончил с отличием.

Росси является обладателем многих престижных международных премий как молодой исполнитель. За последние 10 лет он отыграл более 80 концертов в Европе, США, Африке и Латинской Америке. В прошлом сезоне он выступил с сольным концертом в "Карнеги-холле" в Нью-Йорке.