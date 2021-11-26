Перуанского писателя Марио Варгаса Льоса избрали в состав Французской академии

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса, признанный классиком латиноамериканской литературы, избран в четверг в состав Французской академии. Как сообщили ее представители, этой чести впервые в почти 400-летней истории учреждения удостоен литератор, не пишущий по-французски.

"Варгас Льоса был избран уже в первом туре и займет кресло под номером 18", - сообщается на сайте старейшей в мире литературной академии. Основанная в 1635 году в Париже кардиналом Ришелье, она насчитывает сегодня 35 академиков, которых в соответствии с вековой традицией избирают пожизненно.

Как следует из принятого членами академии решения, они сделали на этот раз сразу несколько исключений. Среди коллег Варгас Льоса не только единственный, кто не пишет по-французски, но также первый, кто был избран в возрасте 85 лет. Согласно правилам, в момент избрания кандидаты должны быть не старше 75 лет.

Родившийся 28 марта 1936 года в городе Арекипа писатель подолгу жил во Франции, Боливии, Испании, Великобритании, на Кубе. Свой первый роман "Город и псы" (La cuidad y los perros) он опубликовал в 1963 году.

Нобелевская премия

Как напомнили французские рецензенты, героями книг перуанского писателя становились выдающийся представитель французского постимпрессионизма Поль Гоген ("Рай на другом углу" - El paraiso en la otra esquina, 2003) и один из лидеров ирландского национально-освободительного движения Роджер Кейсмент, казненный по обвинению в саботаже против британской короны ("Сон кельта" - El sueno del celta, 2010).

По мнению специалистов, Варгас Льоса оказал на латиноамериканскую литературу столь же большое влияние, как колумбийский автор Габриэль Гарсиа Маркес и аргентинец Хулио Кортасар. На континенте он причислен к сонму классиков, особенно после присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 2010 году. Лауреатов этой награды в составе Французской академии не было больше полувека, с тех пор как в 1970 году умер французский писатель Франсуа Мориак.

Свой последний роман "Ужасные времена" (Tiempos recios) Варгас Льоса издал два года назад. Он посвятил его временам холодной войны и организации спецслужбами США в 1954 году государственного переворота в Гватемале с целью свержения ее законно избранного президента.

Традиции Французской академии

Заседания старейшей в мире литературной академии проводятся каждый четверг за закрытыми дверями. На них допускаются только сами академики, однако исключения делались для некоторых глав государств. Так, в 1717 году побывать в качестве почетного гостя на заседании был приглашен Петр I.

Согласно руководству академии, у нее сложились давние и прочные связи с Россией. Пять лет назад в ее состав был избран писатель русского происхождения Андрей Макин, автор романа "Французское завещание", переведенного на 35 языков.

Академия, которую возглавляет специалист по русской истории Элен Каррер д'Анкосс, сейчас объединяет в своем составе шесть женщин и 29 мужчин. После выборов в четверг пять из 40 кресел остались вакантными.