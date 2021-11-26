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Ближайший концерт Моргенштерна в Москве перенесли

Рэпер должен был выступать в клубе Gipsy 26 ноября
Алишер Моргенштерн Артем Геодакян/ТАСС
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Алишер Моргенштерн
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Концерт рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна), запланированный на пятницу в московском клубе Gipsy, перенесен на 2022 год. Об этом сообщается на сайте площадки.

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"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах", - объявили в клубе.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался о действиях Моргенштерна, обвинив рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин отверг эти обвинения.

В СМИ появилась информация, что артист мог покинуть Россию. Его представители не ответили на соответствующий запрос ТАСС.

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