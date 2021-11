Последний альбом Адель возглавил британский хит-парад

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Альбом "30" британской певицы Адель всего за одну неделю достиг первой строчки британского хит-парада. Об этом сообщила в пятницу компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов хитов Соединенного Королевства.

Диск, выпущенный 19 ноября, стал самым приобретаемым диском-дебютантом 2021 года. За семь дней его купили 261 тыс. раз. Для сравнения, предыдущий самый яркий дебют года, альбом Voyage шведской группы ABBA за первую неделю приобрели 204 тыс. человек. В целом же старт "30" стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Эда Ширана Divide в марте 2017 года.

В общей сложности 12 песен на диске были прослушаны онлайн 55,7 млн раз. Лидирует он и по показателю физических продаж - поклонники творчества 33-летней певицы из Лондона приобрели 16,7 тыс. копий альбома на виниле.

Помимо этого, Адель записала на свой счет еще несколько достижений. Так все четыре студийных альбома, которые она выпустила, достигли верхней строчки чартов. Это рекорд для женщин-исполнительниц в Великобритании. При этом новый релиз возродил интерес к предыдущему творчеству Адель. Все ее предыдущие пластинки так же попали в нынешний хит-парад. Альбом "25" 2015 года идет на 15-й строчке, "21" 2011 года - на 21-й, а дебютный "19" 2008 года - на 31-й.

Исполнительница смогла закончить неделю сразу с двумя композициями на высших позициях чарта синглов и с тремя в топ-5, причем все они с последнего альбома. Выпущенный первым сингл Easy on Me удержал верхнюю строчку, где он находится шесть недель подряд. Эта композиция, которую прослушали 11,5 млн раз, превзошла предыдущий личный рекорд Адель, установленный с песней Someone Like You. Та композиция с альбома "21" пробыла на вершине хит-парада пять недель.

Песня Oh My God закрепилась на второй строчке, а I Drink Wine - на четвертой. Компанию Адель в топ-5 составляет британский певец Эд Ширан. Песни Shivers и Bad Habits с его последнего, четвертого студийного альбома Equals занимают третью и пятую позиции.

О творчестве Адель

До сих пор самым успешным из альбомов певицы был второй студийный альбом "21", название которого, как и всех остальных, означало возраст исполнительницы в момент его записи. Он возглавлял чарты в 30 странах и собрал шесть статуэток "Грэмми" - в каждой из заявленных категорий, включая престижную номинацию "За лучший альбом". К настоящему моменту было продано более 31 млн копий диска. В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" Адель была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2018 году среди поклонников певицы активно обсуждалось заявление Адель о том, что она хочет уделять больше времени семье и воспитанию сына. Тогда многие британские газеты расценили это как объявление о завершении карьеры. И хотя официально эта информация никогда не была подтверждена, вплоть до 19 ноября этого года певица не выпустила ни одного альбома.

Ее новый диск из 12 песен продолжительностью 58 минут полностью посвящен разводу, которые Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки оформили в 2019 году. Певица даже попросила шведский сервис Spotify отменить установку по умолчанию функции "перемешивания" песен при прослушивании альбомов, чтобы ее история была рассказана так, как задумана. Эта просьба была удовлетворена.