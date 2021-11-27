В Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Беглецы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Театр Романа Виктюка представит в субботу премьерный спектакль для всей семьи "Беглецы" по произведению Ульфа Старка, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы семейных ценностей, родительского долга, воспитания детей и, конечно же, любви. Простой сюжет открывает двери в непростой лабиринт, из которого можно выйти только, заручившись поддержкой родных людей", - отметили в пресс-службе.

Спектакль поставила режиссер Екатерина Корабельник. В постановке заняты заслуженный артист РФ Олег Исаев, Наиль Абдрахманов, Олеся Быкодерова, Мария Матто, Анна Могуева, Александр Семенов и другие актеры.

Дедушка мальчика Готфрида, оказавшись в больнице, скучает по летнему домику и по жене, с которой они были там счастливы, и мечтает хоть ненадолго вернуться в тот самый домик. Вместе с внуком они замышляют побег. Это история о том, как любовь может сподвигнуть человека на несвойственные ему поступки.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры, а также при поддержке департамента культуры города Москвы. Премьерные показы состоятся 27 и 28 ноября.

Спектакли Екатерины Корабельник становились лауреатами национальной театральной премии "Арлекин", а также фестиваля независимых театров "Трубадур".