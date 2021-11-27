Два опуса резидента Петербургской филармонии Джеймса МакМиллана впервые прозвучат в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские премьеры двух произведений современного шотландского композитора Джеймса МакМиллана прозвучат в субботу в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Это первый из трех вечеров симфонического цикла, которым мастер будет представлен как композитор-резидент старейшей концертной организации России, сообщила пресс-служба Филармонии.

"Академический оркестр Филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Титова исполнит симфоническую фантазию МакМиллана "Британия" (1994) и его Larghetto (2009, оркестровка 2017)", - рассказали в пресс-службе, напомнив, что нынешней осенью Джеймс МакМиллан был официально объявлен композитором-резидентом Петербургской филармонии в сезоне 2021-2022.

В рамках программы XXI Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств" 18 декабря впервые в России прозвучит сочинение Ein L mplein verlosch (2018, аранжировка для струнного оркестра - 2019). Его исполнит Академический оркестр Филармонии под управлением Василия Синайского.

62-летний Джеймс МакМиллан - один из самых успешных современных композиторов Шотландии. Важную роль в его творчестве играет работа с музыкальными традициями и их интегрирование в современность. Широкая известность пришла к нему в 1990 году после премьеры сочинения "Исповедь Изобель Гоуди" на крупнейшем в Великобритании фестивале BBC Proms. Как ожидается, это произведение в петербургском филармоническом цикле прозвучит 5 февраля будущего года под управлением автора. В этот же вечер состоится российская премьера его Концерта для саксофона с оркестром (2017). Все эти исполнения будут соседствовать в программах с русской классикой, что соответствует вкусам МакМиллана. По признанию композитора, его всегда вдохновляло музыкальное наследие России.

Проект реализуется в рамках международной программы UK - Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве .