Умер бродвейский композитор Стивен Сондхайм

ТАСС, 27 ноября. Американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм умер в пятницу в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его адвоката.

По данным издания, Сондхайм умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения. Композитору был 91 год.

Сондхайм остается одним из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Он получил рекордное число премий Tony - восемь.

Свою первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл "Забавная история, случившаяся по дороге на форум" (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum). Среди его работ также мюзиклы "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd) 1979 года и "В лес" (Into the Woods) 1987 года.