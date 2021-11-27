МАМТ представит три премьеры 27 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (МАМТ) в субботу представит сразу три премьеры - на Малой сцене впервые будут показаны одноактные оперы "Н.Ф.Б." и "Кроткая", а на Основной сцене пройдет возобновленный балет "Сильфида". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Гусева.

"Сегодня в Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко по сути состоятся сразу три премьеры - на Малой сцене впервые будут показаны оперы "Н.Ф.Б." и "Кроткая", а на Основной сцене пройдет возобновленный балет "Сильфида". Начало обоих событий - в 19:00. Такие же представления состоятся и в воскресенье, 28 ноября", - уточнила собеседница агентства.

Возрожденная "Сильфида"

Гусева рассказала, что существуют две версии балета "Сильфида". Первая была создана во Франции Филиппом Тальони специально для своей дочери Марии Тальони в 1832 году. "Это был тот самый балет, где балерина впервые встала на пуанты", - отметила пресс-атташе.

Четыре года спустя, в 1836 году, "Сильфида" была поставлена в Датском Королевском балете в версии Августа Бурнонвиля на музыку Хермана Левенсхольда. "Это была "вынужденная постановка" - на самом деле Бурнонвиль хотел показать тальониевскую версию "Сильфиды", но вмешались причины материального характера. Однако балет Бурнонвиля получил популярность не меньшую, чем балет Тальони. Например, на сценах многих российских театров шла именно "датская" версия", - продолжила исторический экскурс собеседница агентства.

"В 2021 году "Сильфида" возвращается в репертуар МАМТ именно во французской версии, возрожденной балетмейстером и знатоком старинной хореографии Пьером Лакоттом. Он реконструировал спектакль Тальони по архивным записям и представил публике в 1972 году в Парижском театре Гранд Опера, где некогда состоялась премьера балета Тальони. В России эта версия балета идет только на сцене Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко", - подчеркнула пресс-атташе МАМТ.

Она обратила внимание, что для балета подготовлено несколько составов исполнителей главных партий. В их числе - Эрика Микиртичева, Анастасия Лименько, Жанна Губанова (Сильфида); Сергей Мануйлов, Герман Борсай, Закари Роджерс (Джеймс); Валерия Муханова, Елена Соломянко, Ольга Сизых (Эффи). Спектакль состоится на Основной сцене МАМТ.

Оперный диптих

На Малой сцене будет представлен оперный диптих по мотивам произведений Достоевского: "Н.Ф.Б." Владимира Кобекина (российская премьера) и "Кроткая" Алексея Курбатова (мировая премьера). Режиссер - Людмила Налетова, дирижер-постановщик - Ариф Дадашев.

"Оперы "Н.Ф.Б." и "Кроткая" по мотивам произведений Федора Михайловича Достоевского приурочены к 200-летней годовщине со дня рождения писателя. В оперный диптих вошли сочинения двух современных российских композиторов разных поколений. Так, Владимир Кобекин - один из признанных мастеров жанра, автор более 10 опер, которые шли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове. А композитор и пианист Алексей Курбатов дебютировал в оперном жанре сравнительно недавно. Его оперы "Черный монах" и "Возвращение" исполнялись на фестивале "Опера априори"", - рассказала пресс-атташе МАМТ.

По ее словам, "Н.Ф.Б." - камерная опера Владимира Кобекина, либретто написано Алексеем Париным по мотивам романа Ф.М.Достоевского "Идиот". Мировая премьера состоялась в 1995 году на фестивале "Сакро-Aрт" в Локкуме (Германия). В России опера ставится впервые. В произведении всего три героя: князь Мышкин, Рогожин и Настасья Филипповна Барашкова (ее инициалы дали название опере - "Н.Ф.Б."). Действие сконцентрировано вокруг их сложных взаимоотношений.

"Что касается второго названия, то "Кроткая" - это камерная опера Алексея Курбатова. Либретто написала Людмила Налетова, которая и стала инициатором создания произведения. В нашем театре состоится мировая премьера оперы", - сообщила пресс-атташе МАМТ.

Она проинформировала, что в опере "Н.Ф.Б." партию Настасьи Филипповны исполнит Наталья Петрожицкая, Князя Мышкина - приглашенный солист, контратенор Вадим Волков, Рогожина - Игорь Коростылев. В опере "Кроткая" задействованы миманс и всего два солиста: Он - Кирилл Матвеев, Она - Мария Макеева.

Свое мнение перед премьерой высказала режиссер Людмила Налетова. "Две современные камерные оперы по произведениям Ф.М.Достоевского. Две истории. Две судьбы молодых, совершенно непохожих друг на друга женщин, закончившиеся трагически. Одну, небезызвестную Настасью Филипповну из романа "Идиот", убивает любовник. Другая, Кроткая из одноименного рассказа, сама сводит счеты с жизнью. Почему это случилось? Кто виноват в их гибели? Как всегда, у Достоевского бытовые истории имеют сложную философско-религиозную подоплеку и призывают к размышлению. Чем отличается гордость от гордыни? Что такое любовь? Где грань между раскаянием и самоуничижением? Насколько верно суждение о том, что благими намерениями выстлана дорога в ад? Об этом и не только об этом мы хотим подумать вместе со зрителем", - сформулировала цель оперного диптиха его постановщик.