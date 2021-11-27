"Союзмультфильм" открыл в Санкт-Петербурге выставку об истории отечественной анимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Выставка анимационных киноафиш и знаменитых отечественных мультфильмов, приуроченная к 85-летию "Союзмультфильма", открылась 27 ноября на территории общественного пространства "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге. C проектом можно ознакомиться до 12 декабря включительно, сообщили в пресс-службе студии.

"Культовые отечественные мультфильмы при кажущейся простоте формы тонко транслируют мироощущение, настроение и культурные коды разных исторических периодов времени. Главная задача представленного в Санкт-Петербурге проекта - показать зрителям анимационные шедевры в контексте развития и формирования отечественной анимационной традиции и визуальной культуры", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева.

Выставка "Союзмультплакат" включает три раздела. Первый расскажет об истории развития "Союзмультфильма" с 1936 года до сегодняшнего дня, основных этапах становления отечественной анимации на базе студии и о главных создателях мультфильмов. Второй раздел - мультимедийная часть проекта, где посетители увидят фрагменты из любимых мультфильмов и документальные фильмы. Третий - печатные образы ярких анимационных киноплакатов.

"Киноплакат будет рассматриваться как особое явление изобразительного искусства, по сути это не только тиражное произведение графического искусства, но и неотъемлемая часть социальной жизни и кинопроизводства. В XX веке афиши были важной визуальной составляющей уличного оформления, и на фоне многообразия образов киноплакат выработал свою собственную стилистическую форму, с которой можно будет познакомиться на примере 70 мультипликационных афиш", - цитирует пресс-служба "Союзмультфильма" руководителя департамента культурных проектов студии, историка и исследователя анимации Павла Шведова.

Отмечается, что проект раскрывает визуальные миры таких знаменитых мультфильмов как "Аленький цветочек", "12 месяцев", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Малыш и Карлсон", "Чебурашка", "Ну, погоди!", "Ежик в тумане", "Котенок по имени Гав", "Маугли", "Тайна третьей планеты", "38 попугаев" и многих других. Выставку организовали при поддержке Министерства культуры России.

В "Севкабель Порту" напомнили, что посетители старше 18 лет смогут посетить выставку только при наличии QR-кодов или других документов, регламентированных для посещения выставок в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Иностранные граждане смогут посетить экспозицию при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного за сутки до визита.