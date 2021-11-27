Старейший театр на Алтае представил спектакль к 100-летнему юбилею

БАРНАУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Старейший театр Алтайского края и один из крупнейших в Сибири, названный в честь известного писателя Василия Шукшина, представил в субботу концерт-спектакль "И дольше века длится…" в честь своего векового юбилея.

Перед спектаклем для гостей театра и зрителей в фойе провели масштабную интерактивную выставку "100 лет в настоящем". Выставка оформлена в виде отдельных павильонов, в каждом из которых показаны различные направления театрального дела - костюмы артистов, художественная мастерская, декорации, а также рассказана история главного театра края. После этого зрителям показали спектакль, во время которого артисты вспомнили всех, кто служил в театре с момента его создания, а также представили эпизоды любимых спектаклей и ролей.

"Сто лет назад действительно первый государственный театр начал работать в крае, и судьба его тесным образом переплетена с судьбой края. Юбилейный сезон был очень насыщенным. Столько событий вместе прожили и подарили зрителям: и это не только работа в крае, но и работа в Москве - театре Вахтангова, их гастроли у нас, наши новые постановки, в том числе всероссийская премьера спектакля Константина Хабенского. В ближайшее время будут подведены итоги всероссийского конкурса зрительских симпатий, и, возможно, нам суждено быть одним из лучших театров", - сказал в рамках торжественной церемонии губернатор региона Виктор Томенко.

Глава региона отметил уникальность выставки, которая работает в фойе театра, он также успел ее осмотреть перед спектаклем. Губернатор отметил, что юбилей театра выпал на период работы культурных учреждений в условиях ограничений.

"К сожалению, на эти два года пришлось необычайное испытание: театру тоже пришлось работать в условиях ограничений, но мы смогли осознать, насколько театр необходим в жизни многих людей, насколько личные встречи ценны и необходимы", - подчеркнул глава региона. Губернатор также вручил награду ведущему мастеру сцены театра Антону Киркову, который удостоен почетного звания заслуженного артиста России. С юбилеем театр поздравил и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. По его словам, с момента образования труппы театра 100 лет назад коллектив создает "самые фантастические постановки для того, чтобы здесь всегда были зрители".

О театре

Алтайский краевой Театр драмы открылся в ноябре 1921 года на основе слияния лучших профессиональных театральных сил края в труппу первого государственного театра в Барнауле. В репертуаре театра - более 30 спектаклей русской и мировой, классической и современной драматургии, идущих на основной и экспериментальной сценах. На сцене театра проводится Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Театр - трижды лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска".

Ранее сообщалось, что в рамках юбилейных мероприятий на сцене театра состоялись гастроли Театра имени Вахтангова. В свою очередь алтайские артисты представили на исторической сцене театра имени Вахтангова в Москве два собственных спектакля - "И разыгрались же в поле кони…" и "Укрощение строптивой".