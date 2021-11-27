Этнографический музей представил арт-объекты, созданные художниками после поездок на Север

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский этнографический музей открыл 27 ноября для широкой публики выставку работ художников, созданных после экспедиций на Русский Север. Экспозицию сформировали по следам Первой Коми биеннале современного искусства, сообщили в пресс-службе музея.

"Работы художников, созданные по итогам их поездок на север России, вступают в диалог с памятниками традиционных культур, представленными в музейных экспозициях, рождая неожиданные сочетания или продолжая традицию. Это не первый опыт, когда мы столь масштабно и смело принимаем у себя современное искусство. В этом эксперименте - наше стремление быть открытыми, не только давать ответы, но и задавать вопросы", - привели в пресс-службе слова директора Российского этнографического музея Юлии Купиной.

Экспозиция получила название "Сырое и приготовленное", которое отсылает к труду французского ученого Клода Леви-Стросса "Мифологики. Сырое и приготовленное", где анализируются основополагающие представления об отношениях между естественным ("сырым") и рукотворным ("приготовленным"). "В рамках выставки актуальные формы современного искусства интегрируются в экспозиции музея, придавая им новый импульс", - отметили в музее.

На выставке демонстрируются работы 23 художников. В их числе Устина Яковлева, Родион Китаев, Даниил Антропов Евгения Воронова, Аннушка Броше, Алиса Горшенина и другие. Они облекли в форму арт-объектов свои впечатления от общения с местными жителями, природой и самобытной культурой Коми края. Среди экспонатов - связанные вручную элементы одежды с традиционными орнаментами, вышитые на холстах мифологические существа, инсталляции с осколками заброшенного здания, пальто для северной русалки, гигантский "Интинский метеорит" и многие другие. Работы сопровождают аннотации создателей проекта. Они доступны через QR-коды, размещенные у каждого из объектов.

"Выбирая сценографию всеобъемлющей интервенции, проходящей через экспозиции Российского этнографического музея, выставка проецирует художественные исследования северных традиций на другие культуры, поднимая темы многообразия культурных ландшафтов и этнолокальных идентичностей Русского Севера и всей России", - рассказали в музее.

Выставка продлится до 17 января 2022 года, она сопровождается программой из экспертных круглых столов, экскурсий и мастер-классов мастеров Республики Коми. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.