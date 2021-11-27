Игровой фильм снимут в Красноярске в рамках празднования юбилея Енисейской губернии

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Съемки игрового фильма планируют начать в 2022 году в Красноярске в рамках празднования 200-летия Енисейской губернии. Об этом в субботу сообщил ТАСС заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь".

"[Фильм] начнут снимать в 2022 году, а в показ он выйдет, скорее всего, в 2023 году. Это пока проект, работаем над сценарием, обсуждаем смету. Надеюсь, к лету следующего года начнутся съемки", - сказал Нелюбин.

Он подтвердил, что проект реализуется в рамках празднования 200-летия губернии.

Енисейская губерния - административно-территориальная единица в составе России в 1822-1925 годах. Сейчас это Красноярский край и Хакасия. Двухсотлетие Енисейской губернии отметят в 2022 году.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа. Мероприятие проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступают ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.