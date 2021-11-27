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Умерла испанская писательница Альмудена Грандес

Ей был 61 год

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Испанская писательница Альмудена Грандес умерла в субботу в возрасте 61 года. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По ее информации, ранее у нее был диагностирован рак. Чуть больше месяца назад писательница заявила в одной из своих колонок, что страдает этим заболеванием. Как передает радиостанция, "испанская литература прощается с одной из самых важных фигур".

Альмудена Грандес родилась в мае 1960 года в Мадриде. Ее произведения переведены на многие языки мира, она также была награждена многочисленными премиями. Среди работ писательницы можно выделить "Возрасты Лулу" (Las edades de Lulu), "Малена - это имя танго" (Malena es un nombre de tango), "Поцелуи на хлебе" (Los besos en el pan) и другие.

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