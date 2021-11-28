В Лондоне стартует неделя российского кино в очном формате

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Шестая Неделя российского кино (Russian Film Week) открывается в воскресенье в Лондоне в очном формате. Всего будут представлены более 40 фильмов, причем организаторы намерены познакомить британцев со всем жанровым разнообразием российской киноиндустрии - от документалистики до боевиков.

Откроется смотр, который продлится до 5 декабря, драмой Алексея Чупова и Наташи Меркуловой "Капитан Волконогов бежал". Местом для этого станет крупнейший одноэкранный кинотеатр Лондона - Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Среди включенных в программу картин: "Петровы в гриппе" (2021) Кирилла Серебренникова, "Грех" (2019) Андрея Кончаловского и "Девятаев" (2021) Тимура Бекмамбетова.

Основатель и генеральный продюсер Недели российского кино Филип Перкон рассказал, что в условиях пандемии коронавируса не стоит ждать тех же показателей, как в 2019 году, когда фестиваль посетили более 13 тыс. человек. Однако он подчеркнул, что рад возвращению к очному формату.

"В Англии ограничений на проведение мероприятий нет, поэтому мы и организовали наш фестиваль, и это уже большой плюс. Мы рассматриваем этот год как год восстановления недели кино и премии в очном формате", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

"Мы все равно берем самый большой зал на открытие на Лестер-сквер, мы все равно показываем 23 полнометражных фильма, 19 короткометражных, 3 документальных кино. Программа почти такая же, как была два года назад. Просто чуть меньше кинотеатров и гораздо меньше приезжающих из России. Все по-прежнему масштабно, и наш фестиваль остается самой большой в мире за пределами России панорамой российского кино", - сообщил Перкон.

Вручении премий

5 декабря, в день завершения Недели кино, по традиции будут вручены премии "Золотой единорог" в разных номинациях. Ее лауреатами в прошлые годы становились ленты "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта и "Ван Гоги" Сергея Ливнева.

Из-за того, что многие гости из России не смогли приехать в Англию из-за коронавирусных ограничений, формат церемонии будет изменен. На смену традиционному вручению статуэток придет театральная постановка, главную роль в которой исполнит российский актер Данила Козловский. "Перформанс, основанный на произведении "Буря" Уильяма Шекспира, получил название "Буря и единорог", а его режиссерами выступят Владимир Щербань и Оливер Беннетт", - рассказал Перкон.

На звание лучшего фильма за два года претендуют "Капитан Волконогов бежал", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Джетлаг" Михаила Идова, "Общага" Романа Васьянова и другие. Среди проектов, которые представлены в номинации "Лучший сценарий", "Петровы в гриппе" Серебренникова, "Француз" Андрея Смирнова.

Лучшим актером могут назвать Юру Борисова, Мераба Нинидзе, Константина Хабенского, лучшей актрисой - Светлану Ходченкову, Чулпан Хаматову, Викторию Исакова и других артистов. Также жюри под председательством британского критика Анны Смит определит победителей в номинациях "Лучший восходящий талант", "Лучший дебют", "Лучший иностранный фильм с российской тематикой", "Лучший анимационный фильм".