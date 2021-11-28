"Союзмультфильм" отмечает рост продаж короткометражек на рынках Азии и Латинской Америки

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" отмечает рост продаж отечественных авторских короткометражных фильмов за рубеж, особой популярностью они пользуются у зрителей Китая и Латинской Америки. Об этом сообщила ТАСС председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева в кулуарах I международного кинофестиваля "Форма жизни".

"Союзмультфильм" сейчас очень активно занимается международными продажами. В деньгах это еще пока не очень много, но студия только в начале пути после своего нового рождения в 2017 году. Мы продали для дистрибуции десятки современных короткометражек в Китай и другие азиатские страны, а также в Латинскую Америку, - сказала Слащева. - В то же время одним из основных наших приоритетов является совместное производство с зарубежными партнерами."

В частности, она отметила сотрудничество с французской компанией Cyber Group, с который был создан совместный лейбл Cyber Soyuz Junior. Через него на международный рынок продвигаются мультсериалы "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку".

Также недавно один из новых сериалов "Тайны медовой долины" был продан в Израиль и Чехию для местных телеканалов. Активно продвигается на международном рынке детский мультфильм "Пластилинки".

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде. Фестиваль проходит на площадке технопарка Morion Digital, а также в нескольких кинотеатрах и домах культуры Перми.