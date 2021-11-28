Профессора Белградского университета Ирину Антанасиевич наградили Медалью Пушкина

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Профессор Белградского университета Ирина Антанасиевич награждена Медалью Пушкина за большой вклад в продвижение русского языка и российской культуры в Сербии. Поздравления профессору направил в воскресенье Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе представительства Россотрудничества.

"Указом президента России "О награждении государственными наградами РФ" доктору наук, профессору Белградского университета Ирине Антанасиевич была присвоена Медаль Пушкина. Медаль вручается с 1999 года за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур. Все эти слова из официального описания медали на 100% применимы к Ирине Николаевне. Судьба забросила выпускницу Одесского университета на Балканы в момент распада Югославии, жить Ирине довелось в Сплите, Приштине, Нише, Белграде, и везде Ирина Антанасиевич несла с собою русскую культуру, которая даже в самые сложные времена давала ей и ее студентам утешение и надежду", - говорится в сообщении.

"Стараниями Ирины Антанасиевич была создана кафедра русского языка и литературы в университете Ниша, был возрожден Русский научный институт в Белграде, создававшийся эмигрантами первой волны, и закрытый в первые месяцы оккупации Югославии в сентябре 1941 года. Невозможно представить себе сербскую русистику без Ирины Антанасиевич. Коллектив сотрудников Русского Дома в Белграде поздравляет Ирину с абсолютно заслуженной наградой, желает ей осуществления всех творческих планов, новых научных открытий, успехов в преподавательской деятельности!", - говорится в сообщении.

Человек удивительной судьбы

Как рассказал в комментарии ТАСС директор Русского дома Евгений Баранов, Ирина Антанасиевич - человек поистине удивительной судьбы.

"Сегодня стало известно, что президент подписал указ о награждении медалью Пушкина профессора Белградского университета Ирины Антанасиевич. Это человек удивительной судьбы, русская из Одессы, перед началом гражданской войны в Югославии она жила и преподавала русскую литературу в Хорватии. Была вынуждена бежать в Сербию, где ее отправили преподавать в университет в Приштину (Косово), но война догнала ее и там. С двумя маленькими детьми она пережила в Приштине бомбардировки и оставалась в захваченном албанцами городе вплоть до погрома 2004 года, после чего ей вновь пришлось стать беженкой", - рассказал Баранов.

По словам директора представительства Россотрудничества, вклад Антанасиевич в развитие русского языка и культуры в Сербии трудно переоценить: "Сейчас сложно найти серба, хорошо говорящего по-русски, который не был бы ее студентом".

Русский комикс

Научные интересы Ирины Антанасиевич многогранны, это и сербско-русские литературные связи, и обычаи и традиции Балкан, и судьбы российской эмиграции на Балканах. Благодаря статьям и книгам Ирины в России узнали о феномене "югославского русского комикса" - в отличие от Советского Союза на Балканах этот жанр был популярен и в межвоенный период, и после прихода к власти коммунистов. В этом большая заслуга русских художников, прежде всего Георгия "Джордже" Лобачева, удостоившегося собрания сочинений, премии его имени и даже улицы, названной в его честь.

"После публикации книг Ирины Антанасиевич о русском комиксе в Югославии имя Лобачева стало хорошо известно и российским любителям этого жанра", - отмечает Русский дом.

Новость о награде застала Ирину Антанасиевич в Пензе, где она собирает материалы для биографии другого "сербского русского" художника комиксов Ивана Шеншина. 3 декабря профессор будет презентовать русское издание повести действующего министра внутренних дел Сербии Александара Вулина в Москве.