Гран-при международного фестиваля в Перми получил фильм "Не с Запада" о межрасовой семье

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Главный приз первого международного фестиваля "Форма жизни", проходящего в Перми, получил фильм мексиканского режиссера Лоры Планкарте "Не с Запада" о межрасовой семье коренного американца и белой женщины.

"Перед нами соединение этнографического кино и длительного наблюдения. Автор "жила" вместе с героями и герои открывались ей с семейной точки зрения. Отборочной комиссии показалась данная форма повествования через семейные отношения интересной. Жюри также отметило высокую вовлеченность режиссера в дела этой семьи. Неприглядные эмоции, которые выражают герои фильма, произвели впечатление на жюри, и они единогласно решили дать Гран-при фильму "Не с Запада", - сказала ТАСС программный директор кинофестиваля Мария Безенкова, озвучивая результаты международного конкурса.

При выборе лауреатов остальных номинаций жюри конкурса было не столь единодушным. Безенкова отметила, что получить призы за лучший сценарий или режиссуру могла любая из представленных картин. В итоге французский фильм про человека-одиночку "Последний парень на деревне" получил приз "За лучшую режиссуру", израильский фильм о семье с 15 детьми "Покидая рай" - "За лучший сценарий", фильм о крупнейших приливных водно-болотных угодьях в мире "Безмолвие приливов" - "За лучшую операторскую работу.

Специальный приз получил фильм "Набережная" о буднях общественного пространства в одном из отдаленных районов Перми. "Нам приятно, что разговор про "Набережную" начали иностранные коллеги. Его обсуждали очень подробно, удивлялись взгляду режиссера на действительность", - сказала Безенкова. При этом производственный бюджет "Набережной" был чуть ли не в сотни раз меньше, чем у конкурентов, отметили организаторы.

Национальный конкурс

В рамках кинофестиваля 11 российских фильмов боролись за звание лучшего в национальном конкурсе. Победителем стала картина "Нерка. Рыба красная" режиссеров Дмитрия Шпиленока и Владислава Гришина. Фильм рассказывал об истории вымирающего вида лосося - нерке, и о причинах ее исчезновения.

Приз "За гражданскую позицию" национального конкурса получила режиссер Юлия Бывшева с фильмом "Нулевая отметка". Картина рассказывает об экологической катастрофе в районе наводнения 2019 года в Тулуне.

Специальный приз конкурса с формулировкой "За позитивный взгляд и веру в свою мечту" получила картина Владимира Кривова "Мой друг Йети". "Фильм о человеке, который верит в Йети. И оказалось, что существует большое комьюнити, которое верит в Йети. И, спасаясь от одиночества, главный герой нашел много таких же прекрасных "чудиков" как он, которые его поддерживают", - рассказала креативный продюсер документального и научно-популярного кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина.

Условия проведения

В рамках фестиваля организовали свыше 300 показов 38 фильмов, из них восемь российских премьер и одна мировая. Кинофестиваль удалось провести в очном формате более чем на 100 площадках Пермского края. Среди них - сети кинотеатров, социальные кинозалы, музеи, университеты и технопарк.

Благодаря уникальному для России пермскому проекту "Социальный кинозал", в рамках фестиваля удалось организовать показы фильмов по всему краю. Кинозалы открылись в 92 соцобъектах - музеях, библиотеках, домах культуры - в малых городах региона и являются площадками не только для просмотра, но и обсуждения фильмов.

Организаторы отметили, что в будущем другие фестивали будут использовать нестандартные подходы к проведению подобного рода фестивалей. К примеру, обсуждения и лекции проходили в музеях. "Выяснилось, что очень круто, когда спикеры и зрители приходят, например, в Музей пермских древностей и, сидя в окружении окаменелостей, рассуждают про современность. Сбивка ожиданий очень понравилась всем участникам. Чем больше события и фестивали будут интегрированы в городскую и краевую среду, тем лучше", - считает Безенкова.

Также часть фестиваля проходила на площадках цифрового технопарка Morion Digital, что, по заверениям его директора Оскара Ягафарова, позволяет привлечь новые инновационные проекты на стыке цифровизации и экологии. "Проведение части мероприятий фестиваля "Форма Жизни" именно в Morion Digital - это возможность обратить внимание представителей высокотехнологичного бизнеса к решению региональных и глобальных экологических задач", - ответил ТАСС Ягафаров.

О фестивале

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края и Пермской синематеки, он проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий.