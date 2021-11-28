Фильм "Петровы в гриппе" завоевал Гран-при фестиваля российского кино в Польше

ВАРШАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" завершился в воскресенье в польской столице. После 11 дней кинопоказов жюри огласило на церемонии лауреатов конкурсных программ.

В главном конкурсе художественных фильмов, в котором было представлено 16 современных российских картин, победу одержала лента "Петровы в гриппе" (2021) режиссера Кирилла Серебренникова. Жюри отметило этот фильм за "восстанавливающую веру в бескомпромиссность художественного кино".

Второе место в варшавском творческом соревновании досталось фильму "Маша" (2020) Анастасии Пальчиковой. По мнению членов жюри, это "дебют, который показывает всему миру, как реализовать свой первый фильм".

Третье место завоевала картина "Дело" (2021) Алексея Германа младшего, отмеченного "за ироничный и горький рассказ о столкновении интеллигента с системой, в котором критическое жало режиссера не щадит ни одну из сторон".

Особой награды жюри удостоился фильм "Капитан Волконогов бежал" (2021) Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "за оригинальный взгляд, в котором христианская притча идет об руку с мрачным гротеском тоталитарной действительности".

Документальное кино

Гран-при конкурса документальных фильмов жюри присудило картине "Станиславский. Жажда жизни" (2020) Юлии Бобковой. "Автор фильма пересекла границу биографического рассказа и создала сочинение о том, что является самым важным в искусстве, а именно, о человеке и мысли. Создан фильм о человеческих эмоциях, о страсти, о стремлении к совершенству", - прокомментировали свое решение члены жюри.

Второе место завоевал фильм "Нерка. Рыба красная" (2020) Дмитрия Шпиленока и Владислава Гришина. Жюри отметило "захватывающие съемки и многолинейный рассказ о Камчатке с важным экологическим посылом".

Лента "Агафья" (2021) Павла Селина о живущей в глухой сибирской тайге отшельнице получил третье место. "Борьба героини, победа духовных сил над природой и трудная судьба придает этому фильму мифическое измерение. Режиссер создал мудрое документальное эссе о забытых современным миром ценностях", - оценило жюри.

О фестивале

Фестиваль "Спутник над Польшей" в этом году прошел в Варшаве уже в 15-й раз. Зрителям было предложено посмотреть 107 фильмов в 13 секциях, включая "Белые ночи" к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и "Вот это космос!" к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В рамках "Спутника" прошли также и сопутствующие мероприятия - концерты, мастер-классы, выставки, занятия для детей.

Пользуясь опытом прошлого года, когда смотр из-за пандемии был полностью перенесен в интернет-пространство, организаторы решили в этом году также провести фестиваль и онлайн - с 1 по 9 декабря фильмы можно будет посмотреть в Сети.