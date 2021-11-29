Евгений Миронов отметит 55-летие после премьеры спектакля "Мастер и Маргарита"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино, продюсер, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов, которому в понедельник исполняется 55 лет, проведет юбилейный день рождения на репетиции спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова. Об этом именинник сообщил в интервью корреспонденту ТАСС.

"К цифрам я отношусь спокойно. Не собираюсь грустить или оглядываться назад, предпочитаю смотреть вперед и строить планы", - поделился Миронов накануне юбилея. "Вот сейчас мы готовимся к премьере спектакля "Мастер и Маргарита", репетируем с Робером Лепажем (канадский режиссер) каждый день. И в день рождения тоже будем репетировать с утра до вечера. Так что мой день рождения отпразднуем потом, вместе с премьерой", - пообещал юбиляр.

Будучи актером, продюсером, худруком театра, Миронов, по его словам, не расставляет приоритеты в своей деятельности. "Я не размышляю по утрам, кем именно сегодня буду. Невозможно отделить одно от другого, и от третьего, четвертого, пятого. Одно помогает другому. Хочется успеть сделать как можно больше. Но главное - не всюду успеть, а все, за что берешься, делать честно, с полной отдачей, на совесть. Надеюсь, мне пока это удается", - сказал артист.

На вопрос, что заимствовал он у своих учителей, Миронов ответил, не задумываясь. "Ответственность, серьезное отношение к профессии, - перечислил он. - Главное - развиваться и не давать другим останавливаться. <...> Желательно, чтобы человек всю жизнь учился. Я и учусь всю жизнь, иначе невозможно и неинтересно".

Пожелание себе к дню рождения он тоже сформулировал сам. "Мечтаю о том, чтобы мои близкие - и семья, и друзья - были здоровы. Чтобы зараза, напавшая на человечество, поскорее отступила и мы вернулись к жизни без вынужденных ограничений", - заключил юбиляр.

Об актере

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. В 1986 году окончил Саратовское театральное училище. В 1990 году после окончания Школы-студии МХАТ (курс О. П. Табакова) был принят в труппу Московского Театра-студии п/р О. Табакова, где играл в легендарных спектаклях "Обыкновенная история", "Матросская тишина", "Звездный час по местному времени", "Еще Ван Гог...", "Страсти по Бумбарашу".

Участвовал в международных театральных проектах: "Гамлет" (Гамлет) и "Орестея" (Орест) режиссера Петера Штайна, "Борис Годунов" (Самозванец) Деклана Доннеллана, "Вишневый сад" (Лопахин) Эймунтаса Някрошюса. В МХТ имени А. П. Чехова играл в спектаклях "Чайка", "№ 13", "Господа Головлевы".

С декабря 2006 года - художественный руководитель Государственного театра наций. За годы руководства театром историческое здание (бывший Театр Корша) отреставрировано и реконструировано, после реконструкции театр стал одной из самых модернизированных площадок страны. Здесь идут спектакли в постановке знаменитых мировых режиссеров - Томаса Остермайера, Алвиса Херманиса, Робера Лепажа, Роберта Уилсона. Сам Миронов занят в репертуарных спектаклях "Рассказы Шукшина", "Горбачев", "Дядя Ваня", "Иванов", "Иранская конференция".

Миронов также один из ведущих артистов кино. На его счету более 50 фильмов, в числе которых такие картины, как "Жена керосинщика" Александра Кайдановского, "Любовь" Валерия Тодоровского, "Мусульманин" Владимира Хотиненко, "Космос как предчувствие" Алексея Учителя, "В августе 44-го" Михаила Пташука, "Дом дураков" Андрея Кончаловского, "Время первых" Дмитрия Киселева. Одной из самых значимых актерских работ в кино принято считать роль князя Мышкина в телесериале "Идиот" Владимира Бортко по роману Ф. М. Достоевского.

Активно занимается продюсированием кино, в 2012 году им была создана студия "Третий Рим", в которой он выступает в качестве художественного руководителя. Миронов является соучредителем благотворительных фондов "Артист" и "Жизнь в движении". Председатель попечительского совета Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.

Евгений Миронов удостоен звания народного артиста РФ (2004), лауреат двух Государственных премий РФ (1995, 2010), кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.